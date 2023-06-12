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韓總統室質疑中國大使角色　中：接觸各界是職責

▲韓國總統尹錫悅（右）與中國駐韓大使邢海明。（圖／翻攝自韓聯社）
▲韓國總統尹錫悅（右）與中國駐韓大使邢海明。（圖／翻攝自韓聯社）

文／中央社

（中央社台北12日電）韓國總統室核心人士今天批評中國駐韓國大使邢海明指出，應發揮橋梁作用的大使若作用不恰當，可能損害兩國利益。中國外交部發言人汪文斌對此回應，邢海明與韓國各界接觸交流，是「職責所在」。

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邢海明日前爭議言行的餘波，至今仍然盪漾。中國外交部下午舉行例行記者會，與邢海明有關的話題成為媒體提問焦點。環球網報導，汪文斌在回答媒體相關提問時，作上述表示。

汪文斌說，邢海明與韓國各界人士廣泛接觸交流，是其「職責所在」，目的是「增進理解，促進合作，維護和推動中韓關係發展」。

韓國國際廣播電台（KBS）報導，韓國總統室「核心有關人士」今天下午在例行記者會批評邢海明說，大使的職責是在本國和駐在國之間「發揮橋梁作用」。如果「橋梁的作用不恰當」，則有可能損害本國和駐在國的國家利益。

根據報導，這名人士表示，根據「維也納外交關係公約」，外交官須尊重駐在國法律。且同一條款還規定，外交官不得干涉駐在國內政。

邢海明8日與韓國最大在野黨黨魁李在明會面時聲稱，「在美國全力打壓中國的狀況下，有人賭美國會贏、中國將敗北」，「這完全是錯誤的判斷，沒有徹底掌握歷史的潮流」，「可以確定的是，現在賭中國會輸的人之後一定會後悔」。

韓國外交部第一次長張虎鎭9日上午為此召見邢海明，對他上述與李在明會面時「違背外交慣例且缺乏常識的挑釁言行」，表達強烈警告與遺憾，並警告此舉已屬干涉韓國內政，未來應謹守外交使節本分。

為此，中國外交部10日發布新聞稿，直指韓方約見邢海明之舉為「不當反應」，並指中國外交部長助理農融當天約見韓國駐中國大使鄭在浩，針對上述「不當反應」提出交涉，並表達嚴重關切和不滿，還指「希望韓方深刻反思當前中韓關係的問題所在，並予以認真對待」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120612

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