監督共機擾台！蔡英文今視察北部防空飛彈旅

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蔡英文稍早先前往「空軍793旅」、「陸軍三支部運輸兵群」聽取相關簡報，並視導作業演練及運輸裝備。下午，前往「國防大學理工學院」，聽取學生自行研發之「環保節能車」介紹，及「先進系統工程研究中心工作執行成效」簡報。總統也分別頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。
蔡英文在國防理工大學致詞說，今天，她來桃園先去看了空軍793旅，以及陸軍三支部運輸兵群，了解各部隊執行任務的狀況。也代表國人，向堅守崗位的國軍弟兄姊妹，致上最深的感謝。
蔡英文說，現在，行程的最後一站，來到國防大學理工學院。剛剛在門口，崔院長介紹，各位自行研發的環保節能車。系研中心的李上校也跟她說了，「模式模擬系統」的操作。這些都展現出，我們同學們的創意，以及軍事專業上的能力。
蔡英文說，這幾年來，他們在國艦國造、國機國造，都有具體的成果，這也要歸功於理工學院，長期以來，培育國防科研人才，提升守護國家的力量。
蔡英文說，另外，國防大學也和陽明交通大學合作，共同推動「系統工程與科技學士學位學程」，來培育科技軍官。不只學校很努力，理工學院的老師和學生們也很積極「為校爭光」。例如，參加美國太空總署的黑客松比賽，獲得亮眼成績。
蔡英文說，還有一位電機系陳淑娟教授，她研發的微型天線技術，獲得多個國家的專利認證。陳教授也是理工學院第一批招收的女學生。目前，在理工學院裡，女學生的比例達到四分之一，相信未來會有更多女性，投入國防科研領域。
蔡英文說，最後，期許各位同學，除了基礎的科研能力，也要具備良好的學識，並且不斷精進自我。未來，大家投入第一線的研發行列，一定能為國家厚植國防科研能量。
包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長張惇涵、空軍司令劉任遠、陸軍司令鍾樹明、國防大學校長劉志斌、理工學院院長崔怡楓等亦分別出席是項行程。
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