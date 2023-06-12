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泰國男神Gulf延遲3年見台灣粉絲　獻唱神曲《刻在我心底的名字》

▲泰國男神Gulf延遲3年見台灣粉絲，獻唱神曲《刻在我心底的名字》。（圖／無限娛樂）
▲泰國男神Gulf延遲3年見台灣粉絲，獻唱神曲《刻在我心底的名字》。（圖／無限娛樂）

記者羅凌筠/綜合報導

2019年以BL劇《與愛同居》紅遍全亞洲的泰國男星Gulf，先前受疫情影響取消粉絲見面會，等了3年終於在昨（11日）於Zepp New Taipei舉辦「Gulf Kanawut 1st Fan Meeting In Taipei」。中文實力堅強的他，在「絕對音感」環節時，聽耳機音樂唱出〈突然好想你〉、〈流星雨〉、〈刻在我心底的名字〉、〈身騎白馬〉，他透露〈流星雨〉在泰國非常紅，所以有聽過。

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▲泰國男神Gulf在粉絲見面會上秀中文。（圖／無限娛樂）
▲泰國男神Gulf在粉絲見面會上秀中文。（圖／無限娛樂）
首度與台灣粉絲相見歡，Gulf一開場便獻唱成名作《與愛同居》的主題曲〈Be Mine〉，兒時學習過中文的他，還現場小秀中文1到15的數數，堅強的實力獲得滿堂彩。主持人阿娟加碼教他「數字密碼」，Gulf現學現賣喊出「5201314」，聽到阿娟說：「你在台灣用5201314，還有靠這張臉，可以在台灣橫著走。」Gulf害羞直呼：「好，我今天就試試看。」更加碼對台下粉絲說：「530999（我想你久久久久）。」

▲泰國男神Gulf擁有招牌甜蜜微笑。（圖／無限娛樂）
▲泰國男神Gulf擁有招牌甜蜜微笑。（圖／無限娛樂）
由於Gulf爸媽曾來過台灣，訪台前Gulf爸媽推薦他一定要品嚐台灣道地小吃，主辦單位特地端上寶島名產、傳統美食，一圓他造訪寶島想吃美食的心願。Gulf第一道點名先吃愛吃的蜜汁豬肉乾，接著他選了雞皮，沒想到一口接一口，他連吃2片，還轉身問工作人員：「怎麼這麼好吃，有飯可以配嗎？」

最後Gulf在粉絲力拱下嘗試外國人大多難以接受的臭豆腐，他先是皺眉接著搖搖頭說，「怎麼會沒有味道呢？臭豆腐跟泰國某些炸豆腐滿像的，只是味道強烈一點點。」雖然能接受臭豆腐味道，但他說完再次夾起一旁的雞皮說：「工作人員幫我多準備多一點雞皮，我待會要配飯吃。」

在見面會上，模特兒出身的他展現過去走秀的身姿，還特地下台繞場，與全場粉絲近距離接觸；接著他與幸運上台的粉絲大玩心電感應遊戲，考驗粉絲是否能猜到他的選擇，留到最後關卡的人，Gulf也祭出拍立得合照的福利，讓粉絲與他同框留下美好回憶。

除了中文歌挑戰，Gulf更誠意十足地演唱2首個人單曲〈KANA〉、〈互相擁抱〉，嘹亮的歌聲也讓台下的粉絲們聽得如癡如醉。台灣粉絲等了3年才盼到Gulf來台，也在活動上準備驚喜應援影片，1樓全場拿著「在一起長長久久」的手幅，2樓粉絲高舉拼字「I LOVE U」，讓Gulf十分感動，「感謝粉絲應援支持，如果做不好下次改過，再跟大家見面，謝謝粉絲給我這麼好的回憶，希望大家跟我一樣。」
 

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