泰國男神Gulf延遲3年見台灣粉絲　獻唱神曲《刻在我心底的名字》

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由於Gulf爸媽曾來過台灣，訪台前Gulf爸媽推薦他一定要品嚐台灣道地小吃，主辦單位特地端上寶島名產、傳統美食，一圓他造訪寶島想吃美食的心願。Gulf第一道點名先吃愛吃的蜜汁豬肉乾，接著他選了雞皮，沒想到一口接一口，他連吃2片，還轉身問工作人員：「怎麼這麼好吃，有飯可以配嗎？」
最後Gulf在粉絲力拱下嘗試外國人大多難以接受的臭豆腐，他先是皺眉接著搖搖頭說，「怎麼會沒有味道呢？臭豆腐跟泰國某些炸豆腐滿像的，只是味道強烈一點點。」雖然能接受臭豆腐味道，但他說完再次夾起一旁的雞皮說：「工作人員幫我多準備多一點雞皮，我待會要配飯吃。」
在見面會上，模特兒出身的他展現過去走秀的身姿，還特地下台繞場，與全場粉絲近距離接觸；接著他與幸運上台的粉絲大玩心電感應遊戲，考驗粉絲是否能猜到他的選擇，留到最後關卡的人，Gulf也祭出拍立得合照的福利，讓粉絲與他同框留下美好回憶。
除了中文歌挑戰，Gulf更誠意十足地演唱2首個人單曲〈KANA〉、〈互相擁抱〉，嘹亮的歌聲也讓台下的粉絲們聽得如癡如醉。台灣粉絲等了3年才盼到Gulf來台，也在活動上準備驚喜應援影片，1樓全場拿著「在一起長長久久」的手幅，2樓粉絲高舉拼字「I LOVE U」，讓Gulf十分感動，「感謝粉絲應援支持，如果做不好下次改過，再跟大家見面，謝謝粉絲給我這麼好的回憶，希望大家跟我一樣。」