陳淮舟出任新光金董座！金管會2大局長今親約見 提5大監理期待
新光金控6月9日股東會改選董事，大股東洪士琪結合台新金董事長吳東亮部分吳家勢力的改革派拿下經營權，隨後選出新任董事長陳淮舟。由於陳淮舟過去曾任台新金總經理與彰化銀行董事長，被認為將推動台新金與新光金「金金併」。不過，陳淮舟今（12）日上任第一天，金管會銀行局及保險局兩位局長就親自約見，並提出包括增資、金金分離等5大監理期待。
記者顏真真／台北報導
今日是陳淮方接任新光金董事長首個上班日，他也發布內部信給員工，除提到擔任董事長至感榮幸、也備感挑戰，也了解任何的變動會帶來不安，亦知道改變後，挑戰才正要開始。不過，相較於前輩們所處年代，現在面臨的經營挑戰係有過之而無不及，整體環境之快速變化及全球化結果，經營管理日益複雜，挑戰更多，法令監管強度日趨嚴格，肩上的擔子比起前人只有更重。而在面對如此峻的經營境，如何站穩腳步、破繭而出，是大家共同的課題，也是新的董事會要面對的挑戰。
他還說，新光金員工都是成就新光的貴人，也代表新的董事會誠摯感謝將人生精華貢獻新光的創始股東家族成員、經營團及員工們，有大家的勤懇努力，新光最原始的精神仍然存在，也因為大家一直珍惜著新光，今日才有條件能夠重新整裝再出發，為未來的挑戰作好準備，也為新光留更實的基業，讓新光能持續光發熱，如前人所留給我們的。
陳淮舟除發信給員工信心喊話及安撫員工情緒之外，今日赴金管會與銀行局長莊琇媛及保險局施瓊華進行面談，金管會也在會中提示5大監理期待。首先，談到在當前經濟金融變局中，期待新光金董事會能化異求同，和衷共濟，共策新光金控的健全經營與發展。再來，金控及子公司各項決策應以維護金融穏定及市場秩序為前提，並以保障客戶、員工及投資人權益為優先。
此外，新光金控應督導健全子公司財務業務，並應將完成壽險子公司增資列為董事會首要任務。同時，金控及各子公司人事規劃應審慎評估對未來營運管理的影響，並符合金金分離及產金分離原則。最後，金管會還提到，金融機構永續發展立基於誠信的企業文化，社會的信任是金融機構最重要的資產。