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具俊曄真的來《極島森林》了！陳柏霖見本人嚇到：沒想過他會答應

▲具俊曄真的來上《極島森林2》，讓身為節目監製的陳柏霖也嚇到，「沒想過他會Say Yes！」（圖／灰魚影像提供）
▲具俊曄真的來上《極島森林2》，讓身為節目監製的陳柏霖也嚇到，「沒想過他會Say Yes！」（圖／灰魚影像提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

由陳柏霖主持的實境節目《極島森林2》，日前正式開鏡，本季陳柏霖除了是主持人，更晉升節目監製，從田野調查、來賓邀約、菜單規劃，全都親力親為，而在來賓邀約上，陳柏霖與製作團隊則是克服語言隔閡，大膽邀約「國民姐夫」具俊曄，他說，「根本不敢想像兄（Hyeong）會答應，因為我之前完全不認識他，也未曾有交集，更沒有想過他會Say Yes！」

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面對外界好奇兩人到底如何溝通？製作單位灰魚影像表示，「拍攝現場有2位翻譯人員同步口譯，透過對講機傳達給2位，讓他們能夠立刻理解對方在說什麼。沒想到具俊曄來台後，中文進步神速，再加上陳柏霖的語言天份，2人直接在現場聊開了，有時不需翻譯也能溝通自如。」

▲陳柏霖（左）成功邀請到具俊曄。（圖／灰魚影像提供）
▲陳柏霖晉升節目監製，希望能讓大家看見他們想要說的故事。（圖／灰魚影像提供）
自從陳柏霖在個人Instagram發布拍攝照片後，許多粉絲看到他與具俊曄同台，驚訝不已，有網友表示：「這根本是神仙組合！」而且兩人聊天後才發現彼此都是處女座，更有話聊。

身為監製，陳柏霖本季也邀請到3位新生代的百萬網紅參與，他認為，「有這樣特質的人，加入節目是對於年輕族群非常好的一個吸引，是這世代做內容一個很重要的結合，我們需要有更多的渠道與平台讓大家看見我們想要說的故事，想要保護的環境，想要探討的議題。」

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