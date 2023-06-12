蔡英文勗勉國防大學理工學院 期勉不斷精進厚植國防科研
總統蔡英文今（12）日下午前往桃園勗勉國防大學理工學院，致詞時指出國艦國造、國機國造有具體成果，要歸功於理工學院長期培育國防科研人才，提升守護國家的力量；她也期勉同學們除了基礎科研能力，也要具備良好的學識，並且不斷精進自我，未來投入第一線研發行列，為國家厚植國防科研能量，最後也頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。
記者陳威叡／台北報導
蔡英文致詞時表示，這幾年來，國艦國造、國機國造，都有具體的成果，這也要歸功於理工學院，長期以來，培育國防科研人才，提升守護國家的力量，此外國防大學也和陽明交通大學合作，共同推動「系統工程與科技學士學位學程」，來培育科技軍官。
蔡英文表示，不只學校很努力，理工學院的老師和學生們也很積極「為校爭光」。例如參加美國太空總署的黑客松比賽，獲得亮眼成績。另有一位電機系教授陳淑娟，研發的微型天線技術，獲得多個國家的專利認證。陳教授也是理工學院第一批招收的女學生。目前在理工學院裡，女學生的比例達到四分之一，相信未來會有更多女性，投入國防科研領域。
蔡英文最後期許各位同學，除了基礎的科研能力，也要具備良好的學識，並且不斷精進自我。未來，大家投入第一線的研發行列，一定能為國家厚植國防科研能量。