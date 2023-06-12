就是愛牛丼！「最愛連鎖店」遭列地雷　日媒急票選打臉蔡阿嘎

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報導表示，平常大眾喜歡的餐廳遭到「詆毀、中傷」，令人十分感到沮喪，因此「緊急」針對日本21個連鎖餐廳品牌中，找來500名居住在關東七都縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣）的民眾進行調查，以選出「最喜歡的連鎖店」。
調查結果顯示，冠軍由麥當勞以189票奪下，其次則是吉野家（147票）、肯德基（140票）、丸龜製麵（127票）、摩斯漢堡（120票）分別拿下第二至第五名。
吉野家於1899年在東京日本橋創立，1980年一度破產倒閉後實現V型復甦，成功以「好吃、便宜、快速」重新打響名號，截自今年4月份，吉野家在日本共有1202家門市，全球則有超過1700家分店。選擇吉野家的民眾表示，「雖然牛丼餐廳很多，但最好吃的還是吉野家」、「雖然松屋和すき家的菜單都很豐富，我也很喜歡，但說到牛丼，絕對非吉野家莫屬，它的味道很經典。」
同樣被蔡阿嘎點名的肯德基，名列第三名。肯德基於1970年在名古屋創立，日本共有1172間店。民眾表示，「那種味道在家裡做不出來，別的店也賣不出來。我覺得只有這種味道才好吃」、「老實說，雖然不怎麼便宜，但有別處吃不到的獨特之處。我從小就吃，一直吃不膩」。
而被選為第1名的麥當勞則是在1971年進軍日本，第一間店就設在東京銀座。截至5月底，麥當勞在日本的總店舖數達到2964間。有民眾表示，「麥當勞CP值很高，且不管到哪個區域基本上都有分店，不怕沒東西吃」、「離住家和公司都很近，轉車的車站也有，不管什麼時間都可以去，還能在那裡消磨時間。」報導表示，麥當勞受到不論男女的各個年齡層歡迎，因而奪下第一。
至於第6名至第21名，則分別為すき家（118票）、松屋（109票）、壽司郎（90票）、天丼てんや（75票）、藏壽司（74票）、餃子的王將（72票）、CoCo壹番屋（63票）、Ringer Hut（56票）、なか卯（53票）、日高屋（44票）、讚岐うどんのはなまるうどん（39票）、幸樂苑（33票）、名代富士そば（28票）、かっぱ壽司（24票）、ゆで太郎（19票）、小諸そば（12票）。
其中被列為蔡阿嘎的「地雷店家」的なか卯和名代富士そば，也分別奪得14名以及18名，至於家庭餐廳Denny’s則未被列入評選品牌。