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就是愛牛丼！「最愛連鎖店」遭列地雷　日媒急票選打臉蔡阿嘎

▲吉野家奪下日本人最愛的連鎖餐飲品牌第二名。（圖／翻攝自吉野家）
▲吉野家奪下日本人最愛的連鎖餐飲品牌第二名。（圖／翻攝自吉野家）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台灣知名YouTuber蔡阿嘎先前因「日本5家連鎖地雷店」影片，而遭到台灣網友圍剿，甚至引起日本媒體關注。近來有日媒舉行了「心目中最喜歡的連鎖餐廳排行」，讓日本民眾喜歡選出自己最喜歡的連鎖店，其中以麥當勞奪下了排行榜第一名，而被蔡阿嘎點名的「吉野家」、「肯德基」雙雙擠進前5名。

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日本週刊《Smart FLASH》日前報導指出，蔡阿嘎因為「日本5家連鎖地雷店」影片而遭到網友炎上，最後還出面謝罪道歉。這支影片遭到台灣網友批評，後續蔡阿嘎將影片刪除，並且拍攝了謝罪影片。

報導表示，平常大眾喜歡的餐廳遭到「詆毀、中傷」，令人十分感到沮喪，因此「緊急」針對日本21個連鎖餐廳品牌中，找來500名居住在關東七都縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣）的民眾進行調查，以選出「最喜歡的連鎖店」。

調查結果顯示，冠軍由麥當勞以189票奪下，其次則是吉野家（147票）、肯德基（140票）、丸龜製麵（127票）、摩斯漢堡（120票）分別拿下第二至第五名。

吉野家於1899年在東京日本橋創立，1980年一度破產倒閉後實現V型復甦，成功以「好吃、便宜、快速」重新打響名號，截自今年4月份，吉野家在日本共有1202家門市，全球則有超過1700家分店。選擇吉野家的民眾表示，「雖然牛丼餐廳很多，但最好吃的還是吉野家」、「雖然松屋和すき家的菜單都很豐富，我也很喜歡，但說到牛丼，絕對非吉野家莫屬，它的味道很經典。」

同樣被蔡阿嘎點名的肯德基，名列第三名。肯德基於1970年在名古屋創立，日本共有1172間店。民眾表示，「那種味道在家裡做不出來，別的店也賣不出來。我覺得只有這種味道才好吃」、「老實說，雖然不怎麼便宜，但有別處吃不到的獨特之處。我從小就吃，一直吃不膩」。

而被選為第1名的麥當勞則是在1971年進軍日本，第一間店就設在東京銀座。截至5月底，麥當勞在日本的總店舖數達到2964間。有民眾表示，「麥當勞CP值很高，且不管到哪個區域基本上都有分店，不怕沒東西吃」、「離住家和公司都很近，轉車的車站也有，不管什麼時間都可以去，還能在那裡消磨時間。」報導表示，麥當勞受到不論男女的各個年齡層歡迎，因而奪下第一。

至於第6名至第21名，則分別為すき家（118票）、松屋（109票）、壽司郎（90票）、天丼てんや（75票）、藏壽司（74票）、餃子的王將（72票）、CoCo壹番屋（63票）、Ringer Hut（56票）、なか卯（53票）、日高屋（44票）、讚岐うどんのはなまるうどん（39票）、幸樂苑（33票）、名代富士そば（28票）、かっぱ壽司（24票）、ゆで太郎（19票）、小諸そば（12票）。

其中被列為蔡阿嘎的「地雷店家」的なか卯和名代富士そば，也分別奪得14名以及18名，至於家庭餐廳Denny’s則未被列入評選品牌。

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