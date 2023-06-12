就業太難！中國新職業「全職兒女」流行　上班族也裸辭回家顧爸媽

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小李表示，自己以前就算月入兩萬，待在上海仍是當個月光族。如今現在回到家需求和慾望都降低了，反而有了存款，小李的父母也稱並不介意兒子單身，「我們比大部分空巢老人幸福太多了」。
另外一名決定不婚不育，辭職後回家當父母「全職女兒」的37歲女子也稱，父母退休後，每月領的退休金完全夠一家人生活，因此決定離開職場生活，回家陪年邁的爸爸媽媽煮飯、聊天、過生活，而父母也尊重這個決定，倘若真的發生家裡缺錢的情況，她也表示願意出去打工賺錢。
而一名來自廣州的27歲「全職女兒」則表示，自己因為在工作上接觸大量社會議題，包含中國社會老齡化等，因此在工作消耗太大與想回家關懷父母等雙重因素下，決定離開正常工作軌道，回家陪伴家長並找閒暇時刻學習如何成為一名咖啡師。
根據《三聯生活周刊》在《全職兒女，讓人尊嚴盡失的一份工作》這篇文章中的定義，全職兒女是一種新型的「脫產生活」方式，意指年輕人脫產寄居父母生活，並通過付出一定的勞動換取經濟支持，同時保持學習，嘗試找到職業目標、考取公務員或研究所上岸。
不少中國網友批評這種做法只是變相啃老，「把啃老說得這麼清新脫俗」、「怕就怕最後家裏待廢了，其實是批全職兒女外衣的啃老族」，但也有另一派網友支持表示，考量到職場大環境的壓力與就業問題，兼顧了家庭與生計的這個「新職業」可以說是一種觀念的轉變，必須多多給予支持。
根據中國國家統計局5月16日發布數據顯示，中國青年失業率仍居高不下，其中16-24歲勞動調查失業率為20.4%，創下2018年以來開始統計該數據的新高，加上千萬名即將從大學畢業的年輕人的出現，中國就業環境中「招工難又就業難」的矛盾困境仍然存在。