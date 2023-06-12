鍾沛君遭冒名詐騙！蔣萬安允協調社群平台防堵

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她說，這些詐騙粉專的內容，套用她近日遭性騷事件的發文，取信不知情民眾以進行誘騙，呼籲大家不要加入，且應直接向臉書平台提出檢舉，以免受騙。
鍾沛君隨後在市政總質詢時指出，這幾天詐騙集團冒用她的名字創設假粉專，並誘騙不知情民眾加入假的LINE帳號，偽稱有飆股及創投訊息。先前包括台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳及節目主持人陳斐娟也都曾遭盜用，她認為網路詐騙不勝枚舉，一般人容易誤信。
她說，曾加入帳騙集團的LINE帳號測試，發現詐騙集團露餡後，帳騙集團又將連結換成辦公室假助理帳號，繼續推薦假飆股及投資理財資訊，造成民眾受騙、財損。
鍾沛君提到，臉書平台針對政治人物投放廣告審查機制嚴謹，但冒名的詐騙集團廣告卻可輕易刊登，質疑臉書管理機制失靈，且應負起社會責任，建議北市府應主動向臉書表達抗議，而非僅被動配合中央辦案，要求3個月內要與各社群平台有溝通、防制詐騙計畫。
台北市警察局長張榮興答詢表示，有許多名人都遇到遭詐團冒名行騙的情形，通常都是典型投資詐騙手法，受害族群多是名人粉絲或是想賺快錢者。
張榮興說，警方除主動搜尋及下架詐騙假帳號外，也會循詐騙廣告源頭進行偵查，相關法源配套也在推動中。
蔣萬安表示，北市府可向臉書溝通、反映，希望其機制應更加嚴謹，要防堵不肖分子透過臉書平台冒名詐騙，雙方會共同討論、研擬相關機制。
張榮興、蔣萬安也坦言，私下都曾接過詐騙電話，但一聽內容就識破並立刻掛電話，未曾受騙。（編輯：戴光育）1120612