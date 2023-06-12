陳綺貞「遭舊愛控霸凌」慘翻車！陶晶瑩PO合照力挺：難道大聲就贏
「文青女神」陳綺貞今（12）日被昔日愛侶及好戰友鍾成虎指控過河拆橋、霸凌公司員工等罪狀，和善小公主人設慘翻車，引起外界熱議，對此，女星陶晶瑩曬出和陳綺貞聚會的合照，並寫下「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像」，雖然沒有指名道姓，但仍讓外界猜測是否在聲援陳綺貞，貼文曝光後，還有網友留言：「支持綺貞，支持陶子。」
記者賴禹妡/綜合報導
陶晶瑩今（12）日在臉書發文，她曬出和陳綺貞、林依晨、徐佳瑩及許哲珮的合照，表示近期社會動盪不安，不但政治圈性騷擾案層出不窮，還發生幼兒疑似被餵毒，「受害者勇敢站出來，不但要面對各方質疑，更有不同政黨見獵心喜、見縫插針」。
陶晶瑩感嘆，這世界不知道從何時開始，變成一個激情、失去理性的大漩渦，「不明究裡（不明就裡）的憤怒、酸、惡意攻擊，讓真相和謊言都攪在一起，加害者大言不慚繼續作秀、最後失去了公理正義」，讓她忍不住直言：「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像。」
陶晶瑩指出，壞人戴上偽善的面具，企圖用演戲的方式維護殘存的尊嚴，去說服還願意相信他們的良善之人，但台灣還有法律存在，「任你舌燦蓮花，也要面對呈堂證供」，因此也呼籲大家：「如果不想被牽著鼻子走，試著學習不先批判、看證據，好好說話，希望有更多被傷害的人站出來（量力而為）、討回自己的公道。」貼文曝光後，引來網友留言，「大家都要好好的」、「陳老師加油」、「支持綺貞，支持陶子」。