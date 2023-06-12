PLG冠軍賽不斷更新／蔡文誠骨折仍轟最高分 三節勇士93：87國王
PLG職籃總冠軍賽G5今移師新莊體育場開打，此戰也是史上第一次冠軍賽前四戰形成2平；面對關鍵的聽牌戰，衛冕軍富邦勇士上半場掌握主導權，蔡文誠強忍手指骨折傷勢，攻下球隊本土最高分，半場勇士61：50領先國王。
記者廖聿偉/新北報導
G4在主場吞敗的勇士，今決定換回勝利組合，棄用連兩屆FMVP辛特力，改登錄強森和塞瑟夫，加上老將蔡文誠歸隊，帶傷上陣，全隊士氣大振，開賽就打出一波13：0的猛攻，取得雙位數領先。
地主國王在首節中段回敬9：2的反擊，但勇士很快穩住陣腳，逐漸擴大分差，以32：22領先國王達雙位數。
「本土洋將」蔡文誠G1傳出手指骨折，連續缺席3場比賽，今回到球場就展現老將價值，尤其第二節連續得分，助隊逐漸擴大差距，一度領先達18分，國王則在此節後段靠著洋將曼尼高的三分球反擊，上半場勇士61：50領先國王。
蔡文誠上半場5投3中，攻下勇士本土最高9分，塞瑟夫攻下半場最高16分，成為勇士領先的關鍵人物。
易籃再戰，第三節前段雙方互相拉鋸，分差始終維持在雙位數，但地主軍在此節後段點燃三分砲火，林書緯、楊敬敏輪流開火，一波12：2的攻勢，一度將分差縮小至3分;勇士則靠著塞瑟夫投進準壓哨球，93：87領先國王。
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