聯合國：性別歧視10年沒改善　對女性偏見根深蒂固

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在聯合國開發計畫署（United Nations Development Programme, UNDP）分析的7項偏見中，不管什麼性別，「有偏見的性別社會規範在全球普遍存在，將近90%的人至少有一項偏見」。
根據報告，這些偏見「普遍存在於男性和女性間，表明這些偏見已根深蒂固，對於男性和女性產生差不多程度的影響。」
聯合國開發計畫署發布的最新「性別社會規範指數」（Gender Social Norms Index, GSNI）報告採用了「世界價值調查」（World Values Survey, WVS）的資料，將政治、經濟、教育和身體完整權等指標納入考量。「世界價值調查」是一項關注全球價值觀和信仰如何變化的研究。
根據聯合國開發計畫署，儘管強力的全球和地方婦女權利運動如「我也是」正在進行，這項指數顯示「10年來對女性的偏見沒有改善」。
舉例來說，全球有將近69%人口仍舊相信相比於女性，男性能成為更好的政治領袖，而僅有27%的人認為女性與男性享有相同權利對民主至關重要。
將近一半的人口（46%）相信男性應有更多工作權利，43%的人認為男性是更好的商業領袖。
聯合國開發計畫署指出，對女性福祉更直接的傷害，可以從對於暴力行為的看法以小見大，每4個人中就有1個以上相信男人毆打妻子是合理的。
聯合國開發計畫署兼容經濟性別專家桑蒂雅各（Aroa Santiago）告訴路透社：「我們必須扭轉這些性別偏見和社會規範，但最終目標是改變男女之間、人與人之間的權力關係。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1120612