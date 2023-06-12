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桃園航空城開發案！10居民不滿區段徵收興訟　9人勝訴

▲遭區段徵收居民及聲援團體（圖／環境權保障基金會提供）
▲遭區段徵收居民及聲援團體（圖／環境權保障基金會提供）

記者潘千詩／台北報導

桃園航空城開發案，因要興建第三跑道，內政部擬定4500多公頃的都市計畫，交通部與桃市府合併徵收3100公頃，為全台最大區段徵收案！第一期徵收面積達2599公頃，計畫之初即造成社會強烈反彈，其中10名被徵收戶不滿被強制納入徵收，提起行政訴訟救濟。台北高等行政法院認為，審議徵收的部分土地，沒有考慮公益性及必要性，僅駁回1人的請求，另9人判決勝訴。

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台灣人權促進會等聲援團體呼籲內政部、民航局不要上訴，應盡快偕同桃園市政府等單位檢討航空城計畫，並與居民協商保留方案。

民航局為開發新社區、取得機場專用區（含第三跑道）與毗鄰的自由貿易港區用地，需用坐落桃園市9871筆私有土地，面積計841.1762公頃，檢具區段徵收計畫書圖冊，報經內政部土地徵收審議小組，並於2020年4月29日審議通過，由內政部核准先行區段徵收，交桃園市政府於同年10月29日公告「桃園航空城機場園區特定區區段徵收案」地區的私有土地。

區段徵收範圍，包含：大園區沙崙段埔頂小段22地號等8995筆私有土地，面積合計742.23公頃。居民吳明哲、呂學信等10人不服原處分，提告請求撤求撤銷區段徵收其土地。

居民代表呂學信表示，他們社區位在漁港路兩側，多年來皆不在航空城計畫範圍內，卻在鄰近地區居民北上陳情想納入徵收後，在最後一刻遭強行納入；政府要建設第三跑道，根本不需要用到他們的土地，過去不需要，現在也不需要，僅因別人的私利，就強行被徵收。

▲遭區段徵收居民及聲援團體（圖／環境權保障基金會提供）
▲遭區段徵收居民及聲援團體（圖／環境權保障基金會提供）
北高行認為，審議小組雖以部分土地屬農牧用地、建築用地，並以飛機起降噪音、跑道燈光設備、整體飛安維護、第三跑道變高將致該區易淹水等環境外部性問題，故決議納入徵收，但徵收非調整居住環境唯一方法，也不應特別犧牲人民土地所有權；再觀歷次會議紀錄，審議小組也未實質討論究竟將9人的土地徵收，是否真的不可或缺，認定內政部處分手段欠缺正當、必要性，判決撤銷內政部處分徵收9人土地的處分，另1人的土地徵收處分於法有據，判決駁回。可上訴。

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