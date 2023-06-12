人物／罹癌史被掀、又遭強吻　美女議員鍾沛君堅強面對從政路逆境

人物／朱凱翔與吳宇舒結婚10年　曾為何庭歡酒駕！現又涉言語性騷

▲ 泛藍名嘴朱凱翔。翻攝《不演了新聞台》
▲ 泛藍名嘴朱凱翔。翻攝《不演了新聞台》

記者何哲欣／台北報導

雲林縣議員陳芳盈今（12）日在臉書指控，去年年初曾遭資深媒體人朱凱翔言語及肢體騷擾，因此要求對方道歉，朱則在「不演了新聞台」粉專上發布聲明回應，「自己已無法記起一年多前應酬中說了什麼，但讓陳議員感受如此，我道歉」。國民黨台北市議員鍾沛君遭資深媒體人朱學恒強吻，鍾的好友朱凱翔在節目上嚴詞批評朱學恒，力挺鍾沛君，不料朱凱翔自己卻也被爆性騷，還被說「比朱學恒還噁心！」相當諷刺。

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朱凱翔是泛藍的資深媒體人，曾是東森新聞政治中心組長，也曾擔任政論節目《平論無雙》製作人，現則經營自媒體為主。朱凱翔與宅男女神主播吳宇舒交往8年後，在2013年完婚，雖然外界常以「吳宇舒」的老公稱呼朱凱翔，但朱在藍營跑新聞多年，也累積不少人脈，與前總統馬英九、國民黨副主席連勝文都相當熟悉。

朱凱翔口才好、是朋友中的嗨咖，在聚會中很能帶動現場氣氛，不過有時也會酒後誤事，超出界線。2014年，連勝文競選台北市長時，連陣營邀媒體唱歌，直到凌晨3、4點才散攤，但曾任台視主播、國民黨總統候選人韓國瑜陣營發言人的何庭歡，當時也出席聚會，何庭歡要騎機車回家，喝酒的朱凱翔卻堅持要騎何的機車送何回家，結果才騎1百公尺，就被警方攔下，被帶回警局偵訊。

事後朱凱翔傳給何庭歡的撩妹簡訊也被曝光，何直言，「我最討厭的男人就是結婚還找別人，沒結婚愛怎麼玩都好，我甚至不管，希望你幸福。」朱凱翔則則回：「感謝你（妳），但我就是這樣。」當時朱凱翔才與吳宇舒結婚一年多，還傳出吳宇舒為此事與朱凱翔冷戰好一陣子。

曾與朱凱翔共事的男性友人說，朱凱翔愛與朋友聚會，但酒過三巡，就愛開黃腔，且不論與對方是否夠熟，尺度都差不多，也不在意對方是男是女，他也曾被朱凱翔問過，「要不要去打炮？」之類的用語。該友人說，朱凱翔可能都覺得這就是他說話的風格，但女生聽到一定都會不舒服，朱確實該好好上一下性平課。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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