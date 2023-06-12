人物／朱凱翔與吳宇舒結婚10年　曾為何庭歡酒駕！現又涉言語性騷

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朱凱翔口才好、是朋友中的嗨咖，在聚會中很能帶動現場氣氛，不過有時也會酒後誤事，超出界線。2014年，連勝文競選台北市長時，連陣營邀媒體唱歌，直到凌晨3、4點才散攤，但曾任台視主播、國民黨總統候選人韓國瑜陣營發言人的何庭歡，當時也出席聚會，何庭歡要騎機車回家，喝酒的朱凱翔卻堅持要騎何的機車送何回家，結果才騎1百公尺，就被警方攔下，被帶回警局偵訊。
事後朱凱翔傳給何庭歡的撩妹簡訊也被曝光，何直言，「我最討厭的男人就是結婚還找別人，沒結婚愛怎麼玩都好，我甚至不管，希望你幸福。」朱凱翔則則回：「感謝你（妳），但我就是這樣。」當時朱凱翔才與吳宇舒結婚一年多，還傳出吳宇舒為此事與朱凱翔冷戰好一陣子。
曾與朱凱翔共事的男性友人說，朱凱翔愛與朋友聚會，但酒過三巡，就愛開黃腔，且不論與對方是否夠熟，尺度都差不多，也不在意對方是男是女，他也曾被朱凱翔問過，「要不要去打炮？」之類的用語。該友人說，朱凱翔可能都覺得這就是他說話的風格，但女生聽到一定都會不舒服，朱確實該好好上一下性平課。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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