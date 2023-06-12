與台斷交後赴中會晤！宏都拉斯：堅持一中原則、力挺一帶一路

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習近平表示，卡蕬楚是宏都拉斯歷史上首位女性總統，就職以來團結帶領宏都拉斯人民自立自強，致力於推動國家發展，他對此表示衷心祝賀；卡蕬楚則稱對習近平與中國政府在他們造訪期間給予的接待表示衷心感謝，歡迎習近平前往宏都拉斯進行國事訪問。
在雙方共同發表的《中華人民共和國和宏都拉斯共和國聯合聲明》中，內文提到中國與宏都拉斯雙方一致堅持「一個中國原則」，並稱這是中宏建立發展關係的根本前提和政治基礎。「宏都拉斯方堅定支持並遵守一個中國原則，堅決反對任何有悖於這一原則的行為，反對任何形式的『台灣獨立』，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。」
聲明也提到宏都拉斯願積極參與中國的「一帶一路」倡議，雙方將在一帶一路合作框架下，加強政策協調、深化合作；兩國元首也簽署了一系列成果文件，其中涉及經濟、貿易、農業合作、科技創新、互免簽證等領域，同時高度評價「中拉論壇」對於中國與拉丁美洲關係的作用，承諾將致力舉辦2024年中拉論壇峰會。
另外，宏都拉斯經濟發展部副部長也向《澎湃新聞》透露，宏都拉斯有25個產品或行業與中國合作潛力大，其中白蝦、鋅礦以及咖啡的出口位列前三，宏都拉斯預期下個月能夠與中國展開更全面的中宏自貿協定談判，內容涉及商業貿易、服務以及投資計畫，宏都拉斯經濟發展部副部長稱，希望能加快談判進程，期待能夠在一年內完成。