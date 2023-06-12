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獨／吳欣盈、林靜儀、顏寬恒三腳督？民眾黨搶她戰中二

▲吳欣盈（右）向台中市黨部主委江和樹表示，尊重黨的佈局，個人不排斥出戰中二選區。（圖／民眾黨台中市黨部提供，2023.06.12）
▲吳欣盈（右）向台中市黨部主委江和樹表示，尊重黨的佈局，個人不排斥出戰中二選區。（圖／民眾黨台中市黨部提供，2023.06.12）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨主席柯文哲下軍令狀，要求5名不分區立委全部投入區域選舉。台中市黨部主委江和樹向中央建議，由前立委蔡壁如投入中五選區挑戰民進黨莊競程、新光小公主吳欣盈出戰中二選區，與林靜儀、顏寬恒三腳督。吳欣盈今親自南下聽取市黨部成員的分析與建議，據了解，若兩人願當刺客，台中市8個立委選區，民眾黨可望派出4人參戰。

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吳欣盈今（12）日下午到台中，與江和樹及民眾黨台中市黨部幹部座談，由於黨主席柯文哲下令，現任5位不分區立委明年「都得出來選」，先前曾傳聞吳欣盈將參選新竹第二選區、蔡壁如戰新北，但身兼台灣民眾黨中央委員的江和樹強調，他已多次向黨主席柯文哲建議，2024總統大選必須決戰中台灣，才能擺脫外界認為民眾黨是「北部黨」、「都會黨」的刻板印象，進而拿下中南部選票。

前台北市副市長蔡炳坤一年前病倒後，蔡壁如一肩扛起台中選戰督導的責任；吳欣盈則是在高虹安當選新竹市長後，接手高的中彰投立委責任區，兩人對台中有相當程度的熟悉。據透露，吳欣盈在會中表示，並不排斥選中二，「黨派我到哪，我就戰哪兒」。

▲吳欣盈今下午到台中，聽取民眾黨地方幹部對選戰的分析與建議。（圖／民眾黨台中市黨部提供，2023.06.12）
▲吳欣盈今下午到台中，聽取民眾黨地方幹部對選戰的分析與建議。（圖／民眾黨台中市黨部提供，2023.06.12）
江和樹分析，民眾黨一直有大母雞帶領，近來柯文哲民調穩定，地方更需小母雞加乘，才能出奇致勝。刺客在都會區較吃香，中五選區（北區、北屯區）原是台中市長盧秀燕立委時期本命區，近年來發展甚快；中二選區（沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰）以外來人口多的烏日區為指標，對新人事物接受程度高。過去3年來從空降奇兵的陳柏惟、遷戶口也勝選的林靜儀，一直是全國矚目選區，捲土重來的國民黨前立委顏寬恒也自帶聲量，有「新光小公主」名號的吳欣盈原是政治素人，若能站上此區舞台，自身條件必能引起重視及討論。

江和樹在中二立委補選力挺顏寬恒、國民黨中六選區黨內提名表態支持市議員羅廷瑋時，卻透露「這次中二不一定挺顏寬恒」，如今證實是為吳欣盈埋伏筆。對於國民黨台中市黨部主委顏文正多次表示「歡迎江主委來談，藍白任何形式的合作都有可能」，江和樹表示隨著白色力量發展越趨成熟，民眾黨有自己的路要走，「和國民黨談」的可能性也越來越低。

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