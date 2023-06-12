獨／吳欣盈、林靜儀、顏寬恒三腳督？民眾黨搶她戰中二

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前台北市副市長蔡炳坤一年前病倒後，蔡壁如一肩扛起台中選戰督導的責任；吳欣盈則是在高虹安當選新竹市長後，接手高的中彰投立委責任區，兩人對台中有相當程度的熟悉。據透露，吳欣盈在會中表示，並不排斥選中二，「黨派我到哪，我就戰哪兒」。
江和樹分析，民眾黨一直有大母雞帶領，近來柯文哲民調穩定，地方更需小母雞加乘，才能出奇致勝。刺客在都會區較吃香，中五選區（北區、北屯區）原是台中市長盧秀燕立委時期本命區，近年來發展甚快；中二選區（沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰）以外來人口多的烏日區為指標，對新人事物接受程度高。過去3年來從空降奇兵的陳柏惟、遷戶口也勝選的林靜儀，一直是全國矚目選區，捲土重來的國民黨前立委顏寬恒也自帶聲量，有「新光小公主」名號的吳欣盈原是政治素人，若能站上此區舞台，自身條件必能引起重視及討論。
江和樹在中二立委補選力挺顏寬恒、國民黨中六選區黨內提名表態支持市議員羅廷瑋時，卻透露「這次中二不一定挺顏寬恒」，如今證實是為吳欣盈埋伏筆。對於國民黨台中市黨部主委顏文正多次表示「歡迎江主委來談，藍白任何形式的合作都有可能」，江和樹表示隨著白色力量發展越趨成熟，民眾黨有自己的路要走，「和國民黨談」的可能性也越來越低。