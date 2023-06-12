侯友宜傳明缺席餵藥專報 民進黨：繼續跑行程、做總統夢
新北市幼兒園爆發餵藥案震驚社會，國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜，傳出明日將不出席議會專案報告，對此民進黨發言人張志豪今（12）日表示，副總統賴清德曾經建議應設立專責醫療小組，包括小兒神經科醫師、兒少精神科醫師及其他必要領域的專業人員，但侯友宜誰的建議都不聽也不做，一切推給司法，痛批「繼續跑他的行程，做他的總統夢。」
記者陳威叡／台北報導
侯友宜傳出明日將缺席議會專案報告，張志豪批評，這就是始終不願面對市民、逃避議會監督的侯友宜。盡佔市府行政資源，自私用來選總統。面對市政問題及重大爭議，就甩鍋中央，如治安破洞，接連多起槍擊案就怪中央沒有管理槍枝源頭；餵藥案市府失能拖延20多天才全園藥檢。
張志豪說，整起事件從市長到官員全面卸責不認錯，又用司法手段蓋牌，相關局處首長兩手一攤，不認決策失誤、巿府行政權擺爛，讓家長荒亂無助的自行帶孩子就診，「試問如果是自己的孩子，忍心嗎？」
張志豪表示，不僅市府拒絕扛責，主席賴清德建議應設立專責醫療小組，包括小兒神經科醫師、兒少精神科醫師及其他必要領域的專業人員，針對所有孩子進行追蹤，給予必要的治療或協助，但侯友宜沒有作為，誰的建議都不聽也不做，一切推給司法，「繼續跑他的行程，做他的總統夢。」