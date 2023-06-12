市場不買單！納斯達克重砸3200億收購軟體公司 股價盤前暴跌
納斯達克交易所（NDAQ）宣布要以總價值達105億美元（約台幣3223億元）的現金和股票收購金融軟體公司「Adenza」，這將成為一直有意進軍科技領域的納斯達克最大一筆收購案，然而市場對此消息似乎並不買單，納斯達克股價於盤前暴跌超過9％。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《彭博新聞》、《CNN》報導，納斯達克CEO傅利曼 (Adena Friedman) 一直在推動公司能進一步進軍科技領域，擴大其作為主要依賴交易量發展的交易市場地位，納斯達克交易所總裁柯恩（Tal Cohen）在聲明中表示，「有了Adenza，我們將擁有一套更完整的基本軟體和技術解決方案，使客戶管理風險的方法變得更簡單、更高效。」
Adenza是資產管理公司「Thoma Bravo」旗下的軟體公司，納斯達克週一（12日）表示這項收購案補足其市場技術與反金融犯罪解決方案，也能強化其更全面的監管技術與風險管理解決方案方面的產品。此收購案包含57.5億美元現金和8560萬股納斯達克普通股。
不過在這筆併購案宣布後，納斯達克股價大暴跌，盤前跌幅超過9％。傅利曼則表示，納斯達克每天都渴望成為值得信賴的合作夥伴，「與Adenza一起預期將能夠提供範圍更廣的任務解決方案，以強化世界金融體系的流動性、透明度和完整性。」
此外，交易完成後，「Thoma Bravo」的合夥人施帕特（Holden Spaht）將有望加入納斯達克董事會，屆時董事會將擴大至12名董事。