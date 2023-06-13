MLB／大谷翔平成「6月男」！打擊率狂飆！全壘打轟不停

天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，6月打擊率飆升，目前已經是3成81，3轟，8打點，就連Phil Nevin也說：「他這一周表現很亮眼，尤其跟我們對戰球隊都是很棒的隊伍，這讓我們更有自信。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 大谷被封為「6月男」並不意外，即便目前是初夏的季節，氣溫稍微在20度前後，但大谷手感持續加溫，以過去大谷的表現來看，他也能夠持續維持好表現。例如對戰水手隊，大谷不但連2場開轟，前一場還單場3安猛打賞，尤其外角變速球，他也可以利用技巧敲出安打，目前也是連續8戰安打。比起5月的低潮，大谷在6月更有信新，內角高球也不放過，外角低球他也可以用「廣角打法」，形成「好球必打」的打擊姿勢。大谷失打球也變少，4月時紅中直球他的打擊率為0.091，但6月對於好球的打擊率，為6成67，大谷確實擊球率高，在主場打擊率6連戰為24打數10安打，4成17打擊率，3轟5打點，依舊貢獻不少。MLB／大谷翔平光速神威！令人驚異的跑壘能力直上二壘影音／大谷翔平再秀快腿！連8場狂敲3安猛打賞助天使9:4大勝水手影音／笑死！大谷翔平也傻眼！水手投手解決神鱒還跟他示威影音／藤浪晉太郎超強運！幸運撿第3勝球迷驚：「快追上大谷」