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自家後院疑遭竊聽　布林肯：已設法減緩中國海外間諜活動

▲美國國務卿布林肯表示，已採取一系列行動，減緩中國海外間諜活動、遠距離投射軍事力量的影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯表示，已採取一系列行動，減緩中國海外間諜活動、遠距離投射軍事力量的影響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

先前《華爾街日報》曾報導，中國與古巴達成秘密協議，打算建立一處竊聽基地，白宮並有官員證實，中國多年來一直在古巴經營一個情報部門。白宮發言人柯比（John Kirby）12日表示，美國已向古巴政府表達對這件事的擔憂，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則在被問及此事時回應，自從拜登總統（Joe Biden）上任以來，美國已針對這類問題採取一系列因應行動。

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根據《路透社》報導，柯比週一在記者會上指出，美國已向古巴政府表達了對中國間諜活動的擔憂，儘管美中關係目前比較緊張，但拜登總統致力於保持溝通管道暢通，有關中國在古巴建立間諜基地的報導，也不會影響國務卿布林肯的訪中行程。

另一方面，北京已經否認有關報導的指控，怒批美方散布謠言，意圖誹謗中國。

美國國務卿布林肯則說，前總統川普任內就知曉中國升級了古巴的情報收集設施，但沒有取得解決問題的重大進展，反觀拜登政府上任後便採取更直接的方法，為遏止中國擴大其海外基地、基礎設施等做出努力。

布林肯聲稱，中國在古巴做的事，是北京擴大全球影響力計畫的一部分，而現任美國政府的外交努力，已經減緩了中國在海外開展間諜活動，以及遠距離投射軍事力量之企圖。

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