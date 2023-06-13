朱凱翔涉言語性騷！道歉文挨轟　《不演了新聞台》急宣布暫停播出

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對此，朱凱翔也在《不演了新聞台》粉絲專頁上聲明表示，「雖然陳議員沒點名，但我並不想佯裝不知」，雲林縣議員陳芳盈發文影射，在一個唱歌的場合，我對她說了不禮貌的話，讓她覺得被騷擾，並提及兩次時間點為去年的3月10日和3月15日，但就他印象所及，沒有陳議員所述4個人吃完飯續攤的場合，但確實，如今無法記起一年多前應酬中，是否有說過陳議員指控的那一句話。經詢問同席的友人，也無人有印象，雖不確定是什麼環節，「不過讓陳議員感受如此，我道歉」。
只不過一席道歉文，仍無法平息各界怒火，紛紛遭網友質疑「沒誠意」、「否認文」，而被害人陳芳盈也接著在臉書上表示朱凱翔「道歉」了，這個道歉總合來說就是九個字「喝醉了，不記得，對不起」，她控訴此說法「也是性騷擾者最常用的藉口」，並再次爆料他不是唯一被朱凱翔騷擾的人，更不是第一個被朱凱翔騷擾的人。
陳芳盈反問，如果朱學恒性騷擾鍾沛君，就必須退出直播圈、退出政論圈；如果朱學恒性騷擾鍾沛君，政治人物、媒體評論們就紛紛跳出來宣示，再也不上朱學恒的節目。「為什麼這樣的標準遇到多次被新聞報導有騷擾女性習慣的朱凱翔，大家就可以假裝不存在？」，文末也感謝黃揚明公開聲明，不再上朱凱翔的節目、也不再和朱凱翔同台。
面對撻伐，朱凱翔在其官方YouTube《不演了新聞台》宣布，其原排訂於13日早9時的網路直播節目《誰來早餐》暫停播出。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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