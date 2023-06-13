人物／朱凱翔與吳宇舒結婚10年　曾為何庭歡酒駕！現又涉言語性騷

朱凱翔涉言語性騷！道歉文挨轟　《不演了新聞台》急宣布暫停播出

▲ 名嘴朱凱翔遭控二度言語性騷擾雲林縣議員陳芳盈。（圖／翻攝《不演了新聞台》）
▲ 名嘴朱凱翔遭控二度言語性騷擾雲林縣議員陳芳盈。（圖／翻攝《不演了新聞台》）

記者林莞茜／綜合報導

國民黨籍台北市議員鍾沛君日前揭露，自己在去（111）年遭「宅神」朱學恒性騷擾，雲林縣議員陳芳盈也發文指控，去年年初曾遭「C名嘴」言語及肢體騷擾，但卻在節目中，見「C名嘴」談鍾沛君性騷擾、痛批朱學恒，讓他無法忍耐，更痛批「你比朱學恒還噁心！」；針對此事，名嘴朱凱翔稱自己想不起應酬時說了什麼「但讓陳議員感受如此，我道歉」，依舊讓各界無法原諒，12日晚間，其節目《不演了新聞台》宣布暫停播出。

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陳芳盈在臉書上控訴，自己兩度遭「C名嘴」當著其他人的面問「我可以和妳打砲嗎？」，讓他備感冒犯，可是他又不想得罪對方，只能打哈哈的把話題帶過，但此在他的心裡成為了一個陰影，他也漸漸選擇不要想起，直到日前看到「C名嘴」在節目中，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒時，「忽然一種憤怒，在心頭熊熊的燃燒起來，打破了我的猶豫和遲疑，對著鏡頭大罵『你比朱學恒還噁心！』，因此也決定要求C名嘴公開道歉，若等不到將會公布名字，文末更強調已接到其他受害人訊息，若大家都同意，會一併幫忙伸張公道。

對此，朱凱翔也在《不演了新聞台》粉絲專頁上聲明表示，「雖然陳議員沒點名，但我並不想佯裝不知」，雲林縣議員陳芳盈發文影射，在一個唱歌的場合，我對她說了不禮貌的話，讓她覺得被騷擾，並提及兩次時間點為去年的3月10日和3月15日，但就他印象所及，沒有陳議員所述4個人吃完飯續攤的場合，但確實，如今無法記起一年多前應酬中，是否有說過陳議員指控的那一句話。經詢問同席的友人，也無人有印象，雖不確定是什麼環節，「不過讓陳議員感受如此，我道歉」。

只不過一席道歉文，仍無法平息各界怒火，紛紛遭網友質疑「沒誠意」、「否認文」，而被害人陳芳盈也接著在臉書上表示朱凱翔「道歉」了，這個道歉總合來說就是九個字「喝醉了，不記得，對不起」，她控訴此說法「也是性騷擾者最常用的藉口」，並再次爆料他不是唯一被朱凱翔騷擾的人，更不是第一個被朱凱翔騷擾的人。

陳芳盈反問，如果朱學恒性騷擾鍾沛君，就必須退出直播圈、退出政論圈；如果朱學恒性騷擾鍾沛君，政治人物、媒體評論們就紛紛跳出來宣示，再也不上朱學恒的節目。「為什麼這樣的標準遇到多次被新聞報導有騷擾女性習慣的朱凱翔，大家就可以假裝不存在？」，文末也感謝黃揚明公開聲明，不再上朱凱翔的節目、也不再和朱凱翔同台。

面對撻伐，朱凱翔在其官方YouTube《不演了新聞台》宣布，其原排訂於13日早9時的網路直播節目《誰來早餐》暫停播出。

▲朱凱翔YouTube節目《不演了新聞台》宣布，原訂於13日早9時的網路直播節目《誰來早餐》暫停播出。（圖／翻攝自《不演了新聞台》）
▲朱凱翔YouTube節目《不演了新聞台》宣布，原訂於13日早9時的網路直播節目《誰來早餐》暫停播出。（圖／翻攝自《不演了新聞台》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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