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歐盟執委會主席訪巴西　魯拉批評合作協定制裁條款

▲巴西總統魯拉12日在巴西利亞總統府高原宮會見歐盟執委會主席范德賴恩。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統魯拉12日在巴西利亞總統府高原宮會見歐盟執委會主席范德賴恩。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）巴西總統魯拉今天在巴西利亞總統府高原宮會見歐盟執委會主席范德賴恩，批評南方共同市場與歐盟的協定中增加的條款，且戰略夥伴間應存在信任，而非不信任和制裁。

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魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在雙邊會晤後的記者會上表示，巴西對歐盟今年3月提出、在協定中擴大巴西的義務，以及在不遵守的情況下實施制裁的補充條款感到關切。魯拉認為，戰略夥伴之間應該存在的前提是相互信任，而非不信任和制裁。

魯拉還表示，歐盟已通過具有域外效力的法令，影響協定的平衡，對巴西的農業和工業出口構成潛在的限制。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）之前就曾抗議這些補充條款「極其苛刻和困難」。

南方共同市場（Mercosur）與歐盟的協定自1999年以來一直在談判，經過了20年，才在2019年完成貿易協議，1年後完成政治與合作談判。目前正在審查中以供雙方未來簽署。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府的環境政策導致森林砍伐增加，使談判變得困難。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在魯拉發言後表示，他們有雄心儘快完成南方共同市場與歐盟之間的協定，最遲在年底前完成。她相信雙方都有很大的優勢。

關於魯拉批評歐盟要求審查正在進行的協定，范德賴恩表示，他們正在等候巴西對於補充條款的回覆，聆聽巴西的意見，以了解必須在哪些方面上彼此邁出一步。

范德賴恩還表示，歐洲非常看好魯拉承諾到2030年達到零非法砍伐森林的目標，所以歐盟打算向亞馬遜基金（Fundo Amazônia）捐款2000萬歐元，該基金是巴西利用外國政府的資金打擊森林砍伐行動的機制。

亞馬遜基金成立於15年前，挪威和德國是主要捐助國家，但亞馬遜基金於2019年被波索納洛政府暫停，2022年11月，聯邦最高法院下令在60天內重新啟動該基金。

魯拉當選巴西總統後，挪威和德國宣布恢復捐助，美國和英國也宣布向亞馬遜基金捐款。

范德賴恩指出，歐盟還可能投資20億歐元在巴西生產綠色氫能源。（編輯：張芷瑄）1120613

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