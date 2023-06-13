歐盟執委會主席訪巴西　魯拉批評合作協定制裁條款

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魯拉還表示，歐盟已通過具有域外效力的法令，影響協定的平衡，對巴西的農業和工業出口構成潛在的限制。
巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）之前就曾抗議這些補充條款「極其苛刻和困難」。
南方共同市場（Mercosur）與歐盟的協定自1999年以來一直在談判，經過了20年，才在2019年完成貿易協議，1年後完成政治與合作談判。目前正在審查中以供雙方未來簽署。
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府的環境政策導致森林砍伐增加，使談判變得困難。
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在魯拉發言後表示，他們有雄心儘快完成南方共同市場與歐盟之間的協定，最遲在年底前完成。她相信雙方都有很大的優勢。
關於魯拉批評歐盟要求審查正在進行的協定，范德賴恩表示，他們正在等候巴西對於補充條款的回覆，聆聽巴西的意見，以了解必須在哪些方面上彼此邁出一步。
范德賴恩還表示，歐洲非常看好魯拉承諾到2030年達到零非法砍伐森林的目標，所以歐盟打算向亞馬遜基金（Fundo Amazônia）捐款2000萬歐元，該基金是巴西利用外國政府的資金打擊森林砍伐行動的機制。
亞馬遜基金成立於15年前，挪威和德國是主要捐助國家，但亞馬遜基金於2019年被波索納洛政府暫停，2022年11月，聯邦最高法院下令在60天內重新啟動該基金。
魯拉當選巴西總統後，挪威和德國宣布恢復捐助，美國和英國也宣布向亞馬遜基金捐款。
范德賴恩指出，歐盟還可能投資20億歐元在巴西生產綠色氫能源。（編輯：張芷瑄）1120613