陳綺貞女神形象崩壞！工作人員揭她私下真面目　青峰也發聲力挺

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曾與她共事過的工作人員「襪襪國王」，也在Twitter上發文透露，自己多年前在添翼工作過一年時間，「綺貞對每個工作人員都很好很溫柔，對工作也很盡責，而小虎 ...」襪襪國王直言，若在音樂圈談到做人失敗，鍾成虎絕對大於陳綺貞，「到處凹人便宜價或免費、打著文創的牌子賣藝人的商品，還被他說的這麼委屈的樣子」。不過，也有網友留言表示，「既然是很久以前的印象，那這個評語其實沒有太多參考價值」，畢竟鍾成虎口中裡的陳綺貞，是2019年以後才發生的。
陳綺貞與鍾成虎撕破臉，除了五月天阿信、陶晶瑩之外，好友徐佳瑩、音樂人葛大為、陳建騏都在IG上轉發陳綺貞照片，寫上「綺貞」並在後面加上愛心，以行動支持陳綺貞，徐佳瑩還特別在陳綺貞3月貼文裡留言「我愛你」。而青峰被Dcard上的網友爆出，有用私人帳號聲援陳綺貞，且被陳綺貞私人帳號轉發，青峰暗指鍾成虎先發制人，「將自己的一切罪行，縫製成一個不透光的束口袋，罩在別人頭上」，指控他想利用不了解真相的民眾，來毀掉陳綺貞。
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