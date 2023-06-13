陳綺貞女神人設翻車！與舊愛撕破臉遭抖霸凌　好友五月天阿信發聲

陳綺貞女神形象崩壞！工作人員揭她私下真面目　青峰也發聲力挺

▲陳綺貞被鍾成虎爆料，女神形象崩壞，工作人員揭她私下為人，連好友青峰也為她發聲。（圖／取自陳綺貞臉書）
▲陳綺貞被鍾成虎爆料，女神形象崩壞，工作人員揭她私下為人，連好友青峰也為她發聲。（圖／取自陳綺貞臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

「文青女神」陳綺貞昨（12）日遭合作夥伴兼舊愛鍾成虎控訴違約、霸凌同事，陳綺貞事後也發出聲明，要求鍾成虎公開發文道歉並做出澄清，對此，曾與她共事過的工作人員，透露陳綺貞私下為人，「綺貞對每個工作人員都很好很溫柔」。而好友葛大為、徐佳瑩、陳建騏、青峰也都聲援陳綺貞。

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▲曾與陳綺貞共事過的人也出面替她說話。（圖 ／Twitter）
▲曾與陳綺貞共事過的人也出面替她說話。（圖 ／Twitter）
陳綺貞被鍾成虎爆料，2019年經歷不倫醜聞後就變了個人，不僅要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司、違約私接活動，甚至半夜發簡訊情緒霸凌同事。陳綺貞女神形象受創，好友五月天阿信陶晶瑩第一時間都發文支持她，陳綺貞也發出律師聲明，要求鍾成虎道歉，並不排除提告。

曾與她共事過的工作人員「襪襪國王」，也在Twitter上發文透露，自己多年前在添翼工作過一年時間，「綺貞對每個工作人員都很好很溫柔，對工作也很盡責，而小虎 ...」襪襪國王直言，若在音樂圈談到做人失敗，鍾成虎絕對大於陳綺貞，「到處凹人便宜價或免費、打著文創的牌子賣藝人的商品，還被他說的這麼委屈的樣子」。不過，也有網友留言表示，「既然是很久以前的印象，那這個評語其實沒有太多參考價值」，畢竟鍾成虎口中裡的陳綺貞，是2019年以後才發生的。

▲陳綺貞擔任蔡健雅演唱會嘉賓。（圖／記者陳明中攝影）
▲陳綺貞被鍾成虎爆料形象崩壞，不少好友紛紛站出力挺她。（圖／記者陳明中攝影）
陳綺貞與鍾成虎撕破臉，除了五月天阿信、陶晶瑩之外，好友徐佳瑩、音樂人葛大為、陳建騏都在IG上轉發陳綺貞照片，寫上「綺貞」並在後面加上愛心，以行動支持陳綺貞，徐佳瑩還特別在陳綺貞3月貼文裡留言「我愛你」。而青峰被Dcard上的網友爆出，有用私人帳號聲援陳綺貞，且被陳綺貞私人帳號轉發，青峰暗指鍾成虎先發制人，「將自己的一切罪行，縫製成一個不透光的束口袋，罩在別人頭上」，指控他想利用不了解真相的民眾，來毀掉陳綺貞。

▲徐佳瑩、葛大為、陳建騏都力挺陳綺貞。（圖 ／cheersgroupiestw IG）
▲徐佳瑩、葛大為、陳建騏都力挺陳綺貞。（圖 ／cheersgroupiestw IG）
▲青峰發文聲援陳綺貞。（圖 ／Dcard）
▲青峰發文聲援陳綺貞。（圖 ／Dcard）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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