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NBA總冠軍賽／金塊奪56年來隊史首冠！4:1戰勝熱火　Jokic砍28分

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic勾射進球。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikola Jokic勾射進球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2023年NBA總冠軍賽今（5）日進行第5戰的交手，開賽前以3:1聽牌的丹佛金塊，本場比賽團隊進攻手感在前三節嚴重當機，不僅外線23投3中，罰球也17投僅9中，不過他們在末節他們及時穩定下來，在Nikola Jokic攻下28分16籃板的帶領下，最終以94:89擊敗邁阿密熱火，系列賽4:1勝出，也拿下隊史首冠。

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▲在Nikola Jokic攻下28分16籃板的帶領下，丹佛金塊最終以94:89擊敗邁阿密熱火，系列賽4:1勝出，也拿下隊史首冠。（圖／NOWnews製表）
▲在Nikola Jokic攻下28分16籃板的帶領下，丹佛金塊最終以94:89擊敗邁阿密熱火，系列賽4:1勝出，也拿下隊史首冠。（圖／NOWnews製表）
在橫掃湖人晉級之後，金塊被外界不少人看好能夠拿下隊史首冠，不過在G2差勁的執行力，讓他們丟掉了主場優勢，形勢一下子又變得微妙起來。所幸他們在G3他們做出反彈，並且在G4克服了Nikola Jokic有犯規麻煩、且Jamal Murray狀態不佳的危機，成功聽牌。

G5收官戰開打後，金塊在2分半鐘內發生4次失誤，專注力待提升。熱火開賽後12投僅2中，命中率並不理想，錯失拉開比分機會，反而是在5:0之後，被主場軍打出12:0的攻勢。在這之後熱火中鋒Bam Adebayo挺身而出，首節攻下14分，帶領球隊該節打完以24:22領先。

次節幾次不利於金塊的吹判，讓主場軍陷入犯規麻煩，熱火趁機打出15:7的小高潮，半場打完金塊三分球15投僅1中，沒有任何球員得分上雙，暫時以44:51落後。

易籃再戰後，Murray在轉換中投進三分球，金塊16:9的反擊將分數追平。但這之後金塊仍然無法找回三分投射感覺，Michael Porter Jr.和Kentavious Caldwell-Pope接連在轉換中投丟，熱火的區域聯防依然給他們造成很大的麻煩，三節打完客隊保有1分的領先。

末節，金塊靠著Jokic的灌籃以及Murray的三分球，打出5:0攻勢反超。接下來是讓人窒息的攻防節奏，雙方球員因為壓力而命中率驟降，Murray降下節奏和Jokic打配合，擋拆後命中距離跳投，金塊領先5分，進入最後6分鐘。

之後Jokic騎馬射箭命中，Jimmy Butler回過頭來連進2顆三分球，之後裁判又吹了一次爭議哨音，並且給了Butler三次罰球，個人連得9分，熱火追到只差1分。

之後他單打Pope得分，熱火反超，接著雙方互換領先，比賽進入到白熱化階段，Bruce Brown關鍵補籃讓金塊領先1分進入到讀秒階段。Jokic高難度出手沒進，Butler關鍵一攻失誤，Pope抄截成功。

兩次重要的罰球，Pope全數罰進，比賽時間剩下24.7秒。Butler在暫停回來後孤注一擲的三分球沒有投進，Brown抓到籃板被犯規，他兩罰全中，鎖定比賽勝利。

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