NBA總冠軍賽／金塊奪56年來隊史首冠！4:1戰勝熱火　Jokic砍28分

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G5收官戰開打後，金塊在2分半鐘內發生4次失誤，專注力待提升。熱火開賽後12投僅2中，命中率並不理想，錯失拉開比分機會，反而是在5:0之後，被主場軍打出12:0的攻勢。在這之後熱火中鋒Bam Adebayo挺身而出，首節攻下14分，帶領球隊該節打完以24:22領先。
次節幾次不利於金塊的吹判，讓主場軍陷入犯規麻煩，熱火趁機打出15:7的小高潮，半場打完金塊三分球15投僅1中，沒有任何球員得分上雙，暫時以44:51落後。
易籃再戰後，Murray在轉換中投進三分球，金塊16:9的反擊將分數追平。但這之後金塊仍然無法找回三分投射感覺，Michael Porter Jr.和Kentavious Caldwell-Pope接連在轉換中投丟，熱火的區域聯防依然給他們造成很大的麻煩，三節打完客隊保有1分的領先。
末節，金塊靠著Jokic的灌籃以及Murray的三分球，打出5:0攻勢反超。接下來是讓人窒息的攻防節奏，雙方球員因為壓力而命中率驟降，Murray降下節奏和Jokic打配合，擋拆後命中距離跳投，金塊領先5分，進入最後6分鐘。
之後Jokic騎馬射箭命中，Jimmy Butler回過頭來連進2顆三分球，之後裁判又吹了一次爭議哨音，並且給了Butler三次罰球，個人連得9分，熱火追到只差1分。
之後他單打Pope得分，熱火反超，接著雙方互換領先，比賽進入到白熱化階段，Bruce Brown關鍵補籃讓金塊領先1分進入到讀秒階段。Jokic高難度出手沒進，Butler關鍵一攻失誤，Pope抄截成功。
兩次重要的罰球，Pope全數罰進，比賽時間剩下24.7秒。Butler在暫停回來後孤注一擲的三分球沒有投進，Brown抓到籃板被犯規，他兩罰全中，鎖定比賽勝利。
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