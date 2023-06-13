PLG冠軍賽／賽程、賽況、焦點統整　勇士變陣迎敵、完整名單出爐

NBA總冠軍賽／Jamal Murray流下熱淚　大傷到奪冠他經歷了太多

▲丹佛金塊勇奪隊史首冠，Jamal Murray在奪冠後流下熱淚。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊勇奪隊史首冠，Jamal Murray在奪冠後流下熱淚。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（5）日在2023年NBA總冠軍賽第5戰，以94:89擊敗邁阿密熱火，球隊明星中鋒Nikola Jokic攻下28分16籃板，獲選為FMVP。而主控Jamal Murray則是真情流露，賽後紅了眼眶，流下男兒淚。

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Murray當年因傷錯失了很多場比賽，不過金塊並沒有放棄他，而是努力等他回來。今年季後賽他展現出全明星後衛的水準，成為Jokic身邊最佳的幫手，也是金塊能奪冠的重要原因。

封王戰金塊打得相當艱難，前三節外線23投3中，罰球也17投僅9中，不過末節在Nikola Jokic的帶領下，他們頂住了熱火的追分反擊，最終拿下了隊史成軍56年來在職業賽事的首座冠軍。

金塊核心搭檔已經合作非常久了，尤其是Malone和Jokic從一開始就搭擋到現在，前者和自家主力中鋒家人的感情也很好。在奪冠之後，Jokic的兩位哥哥也進場，將Malone拋到空中慶祝。

這支金塊在2014年選到了Nikola Jokic，他在2015-16賽季首次代表球隊出戰，那也是Malone帶隊的第一個賽季，隔年Jamal Murray加入進來，他們在2018-19賽季重返季後賽，經歷了打進西決、Murray受傷和隨之而來沉浮的兩個賽季。

作為球隊主控，Murray和Stephen Curry都是當年的第7順位球員，勇士圍繞著後者打造球隊，而金塊則是在Jokic身邊組建了最適合他的隊伍——Draymond Green、Klay Thompson、Michael Porter Jr.、Aaron Gordon這些人陸續加入，或是用選秀、或是用交易，最終他們找到了正確的化學反應。

Jokic和Murray及總教練Michael Malone的組合，很可能在不遠的將來都將在聯盟中發揮很強的統治力，這也是球隊耐心等待團隊成長所得到的甜美果實。

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