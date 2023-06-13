補班日會下雨！迎梅雨季首波滯留鋒 全台雨彈狂轟時間出爐
根據中央氣象局指出，今年首波梅雨滯留鋒來了，由於比預期還要南邊，因此今明兩天台中以北、宜花地區的降雨趨緩，僅需注意午後對流出現的雷陣雨，不過西南季風迎風面的南部地區天氣則相當不穩定，高雄、屏東還有南台東已累積驚人雨量，預估週四（15日）起滯留鋒北抬經過北台灣上空，週五（16日）以及週六補班日（17日），全台雨神降臨，慎防局部豪雨發生機會，天氣相當不穩定。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局指出，今（13）日「梅雨滯留鋒」在南海至巴士海峽附近，台中以北、宜花地區的降雨趨緩，不過仍要留意午後對流出現的雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，整體天氣不穩定；迎風面的南部地區天氣，包括中南部、台東地區有短暫陣雨或雷雨，不定時會有大雨或豪雨發生，外出別忘攜帶雨具。
天氣風險公司預報表示，週三（14日）滯留鋒面的位置往南移動到巴士海峽，西南季風也跟著南壓，暫時離開南台灣陸地，南部地區可望稍微喘口氣，降雨緩和，不過大氣狀態還是不太穩定，各地仍要留意白天熱力作用發展的熱對流降雨，仍有可能出現局部較大雨勢或短時強降雨的狀況。
週四（15日）起因為太平洋高壓逐漸增強西推，鋒面又從巴士海峽北抬到台灣上空，西南季風跟著北上，而且到了週五、週六（16至17日）鋒面會一路往北抬到台灣北方海面上，西南季風影響的範圍將會擴展到全台灣，迎風面的西半部地區普遍有陣雨或雷雨，尤其新竹以南到高屏、台東一帶要留意局部豪雨發生的機會，新竹以北到宜蘭、花蓮等地也會有局部大雨出現的可能性，這三天可說是最不穩定的一段時間，要提醒大家特別注意，並且提早做好準備。