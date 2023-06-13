泥潭挖出醜狗子！暖男收編1個月 才知「牠不是狗」驚人身世揭曉
一個下著滂沱大雨的晚上，一名男子開車路過鄉下，眼尖發現一隻「落單小狗」卡在爛泥中，他立刻下車救援並通知動保中心人員前來處理，沒想到收編養了1個月，卻被告知「新家人」其實不是狗，而是身分非常特殊的混血兒。
記者徐銘穗/綜合報導
救狗暖男是美國的張恩(Tory Chang)，牠當下將救出的「落單小狗」取名為「約提(Yoti)」收編，但愈看愈覺得「怪怪的」，便聯絡當地的動物保育組織「野生動物救援隊」，請他們協助鑑定。
野生動物救援隊收到約提的照片後，起初鑑定認為應該是跟野狗很接近的郊狼（Coyote），但因為照片不太清楚，工作人員決定等到接到需要照顧的約提再行確認。
等了好幾個小時，野生動物救援隊終於等到張恩將約提抱來，經過一番仔細檢查後，大家竟然都無法查明約提到底是不是真正的狗，因為從身體特徵看起來既像狐狸又像郊狼，但同時也具備狗狗的特徵，因此決定進行DNA鑑定，交由專業單位去查明約提的真實身分。
經過一個月的鑑定，動保組織人員與張恩終於迎來揭開約提身分的那天，沒想到約提的身分竟是相當特殊的混血種，報告顯示約提是郊狼跟家犬的混血品種，因為牠的遺傳因子中具有家犬的特徵，「牠一定有一位祖先是屬於家犬，因為純種郊狼不會在身上顯現斑紋，不過郊狼跟家犬的雜交種很少出現在野外，可說是相當罕見」。
由於約提的基因中郊狼的部分占大多數，評估後不適合養在人類家中，最終動保組織人員決定野放約提，讓牠回歸大自然。