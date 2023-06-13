迎戰618購物節！晶華酒店牛排筆管麵「買1送1」 這樣買最低225元
618購物節即將開打，晶華酒店的外帶外送平台「晶華美食到你家」正好也逢2周年慶，盛大推出「618購物雙周年慶」，6月15日上午9點至18日下午18點，上網點用「極上龍蝦鮑魚御膳盒」、「重磅雙饗壽喜燒套餐」或「五星獨享餐」，可享自取買一送一優惠，預訂「買牛排‧送龍蝦--爐烤肋眼牛排龍蝦套餐」現省1300元。住房專案可選兩大兩小同行、6618元入住17坪雲天露臺客房一晚。漢來美食店商平台則推出「初夏購物節」，胡椒豬肚軟骨排湯、沙茶炆鳳爪、松露奶油雞肉水管麵，即日起至6月30日享有618元優惠價，等於打了43折至74折的優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
晶華酒店表示，此次美食到你家「618購物雙周年慶」的美食都是過去兩年來熱門品項，包含曾經於一個餐期狂賣3000份的「五星獨饗餐」，菜色包含有川式宮保雞丁炒飯、黑胡椒牛排筆管麵、極上龍蝦鮑魚御膳盒，3款餐點原售價為450元至1980元不等，享有自取優惠能買一送一，打下來最低每道只要225元。
也有適合共享的大份量的「重磅雙饗壽喜燒套餐」，菜色包含頂級美國肩胛牛肉、丹麥梅花豬，搭配季節時蔬皿以及讃岐烏龍麵，佐以特製的壽喜燒醬汁，2580元可以享有兩套，平均一套優惠價1290元。另外明星商品還包括經典片皮鴨三吃、鮭魚三重奏散壽司、以及雙人份厚切爐烤肋眼牛排龍蝦套餐。
平台同樣提供住房專案優惠，可選兩大兩小同行、6618元入住17坪雲天露臺客房一晚，或是精緻客房三天兩夜9618元、再享早餐買一送一優惠。
漢來美食店商購物平台則有「初夏購物節」，因應618而推出三種菜色僅618元優惠價，包含打了72折的胡椒豬肚軟骨排湯，3盒入；打了43折的沙茶炆鳳爪，5盒入；打了74折的松露奶油雞肉水管麵，3盒入，通通都是618元，即日起優惠至6月30日。