轟私幼餵藥案一再拖延！兒福團體號召家長 周日到新北市府前抗議
新北市板橋區某私立幼兒園餵藥案持續延燒，新北教育局雖事後廢除該幼兒園設立許可，但相關行政處理進度，遭指一拖再拖，甚至過了三週才介入、才到園檢驗跟家長對談，對此，兒童權益促進協會創會理事長王薇君，號召家長以及所有關注這個案件、關心兒童成長的人們，加入6月18日下午在新北市政府前的市民廣場的「不藥傷害我的孩子」活動行列。
記者林莞茜／綜合報導
王薇君臉書上痛心寫下「我們的政府對兒童的保護真的遠遠不夠」，並稱這幾年來他看到、聽到太多的兒虐和不當對待的事件，竟然都是發生在校園和幼托中心，而現在新北市板橋這個重大的集體中毒案，也是在幼稚園裡，她說質疑自從開始接觸案件後，真的發現幼托體制從訓練、執業登記、到稽查制度，每個環節都有太多太多漏洞了。甚至每當重大兒虐事件發生時，「家長們卻永遠被矇在鼓裡，連個真相都要不到！實在太誇張！」，讓她不禁直呼「到底我們的幼托體系怎麼了 ？」
針對此案，王薇君開轟「為什麼新北市政府接獲通報後，能一拖再拖，過了三週才介入，才到園檢驗跟家長對談？到底為什麼六月四號還敢發布新聞稿，公然說謊已提供家長協助？到底為什麼你侯市長只會叫賴清德交代檢方釐清藥物來源？」，用說的你們聽不懂，用吼的你們聽不到，那我們就會站到新北市政府前，讓你們看個夠、聽個夠！
王薇君表示，這個週日，6 月 18 號，請各位家長、所有關注這個案件和關心兒童成長的人們務必跟我一起站出來，加入「不藥傷害我的孩子」活動行列，一起大聲要求政府把這個漏洞百出的制度修好，讓他們清楚明白孩子是我們的寶，不是你心情不好就餵藥的白老鼠！