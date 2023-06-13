永續職缺熱門！台科大工業管理系開課　培育永續管理師、碳盤查師

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台科大工管系系主任郭財吉表示，工管系的訓練與特色是數據分析，需要了解、分析數據，並從數據的答案進行下一步的改善。以前工管系主要應用在工廠的管理，在有限的人力財力物力下優化，減少成本浪費，進行有效管理資源，找到最佳值，當永續管理的概念進來後，現在不僅要考慮工廠，也需要考量地球的限制，解決地球最佳化的問題。
郭財吉指出，好的永續人才除了需具備基本的學科知識，如工程科學、環境管理和社會科學等，學生們要能打好自己原本的本質學能基礎，接著懂得面對系統性的改變，了解碳減量、投資和效能的數據分析方法，並能夠從數據中找到下一步的改善方向。
他說，特別的是，永續人才還需要具備創新的精神和對社會有理想和抱負的熱情，更要擁有跨域的溝通能力和同理心，能夠與不同領域的人進行有效的溝通，不能本位思考才能實現共好。
台科大工管所學生洪嘉辰表示，之前學習的領域是國際企業，這一年才接觸永續管理，這個領域正在快速發展，資訊量很大，需要一直學習，不然就有資訊落差。
洪嘉辰說，因為課程以及產學案的參與讓自己實際有機會去工廠進行碳盤查，覺得這是一個很實務的工作，且起薪也高，讓原本有打算從事半導體製造業的他，將就業目標轉為碳盤查管理師，他認為相較於半導體產業的辛苦，從事永續工作能做有興趣且能看到改變的事情。
台科大工管所學生孫敬堯指出，永續管理變化很快，有趣的東西很多，能看到最新的趨勢，也需要解決許多不同的永續問題，並分享實際在輔導企業查驗證時，不僅需要對相關法規非常了解，也要能充分解釋所有的數據，企業、輔導單位、查驗證單位有時候使用的語言不同、視角不同、詮釋的方式不同，因此溝通是很重要的。
此外，台科大表示，孫敬堯有機會參與本土企業國外廠的永續管理工作，如何和國外廠溝通、進行教育訓練，讓工廠本來只專注在生產線的國外同仁協助提供資料，這些資料只有當地的語言沒有英文翻譯，還須了解各國法規和資料來源的差異，都是很難得的跨國合作經驗。