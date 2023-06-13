蕭敬騰「走路步伐不穩」被質疑有不法行為 本人發聲：杜絕造謠
36歲蕭敬騰（老蕭）入行16年站穩搖滾天王地位，私下長期致力公益，形象良好，近年將事業重心轉往中國大陸的他，日前出席廣州一場公開活動，被網友形容整個人看似精神欠佳、走路步伐不穩，懷疑他從事不法行為，對此，經紀公司嚴正駁斥：「杜絕造謠！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的現場影片，老蕭穿藕色成套西裝，走完紅毯到活動背板前拍照，過程中可能出現仰頭、走路時四肢放鬆等動作，遭網友質疑吸食違禁藥品，「這個狀態不太正常」、「難不成又要翻車一個？是真的抓緊跑路，別回國了！是假的去檢測自證清白」，有人力挺「相信你沒吸」、「這個哏都好久了」、「僅僅只是兩分鐘的一個視頻就惡意造謠」！
「老蕭吸X」關鍵字火速登上熱搜，蕭敬騰工作室忍無可忍，發布律師函表示，該支影片被惡意解讀、曲意散播、惡意評論，列出蒐證後的數個抖音帳號，警告如不立即刪除相關侵權內容，將會依法追責，老蕭本人也轉發聲明，寫道：「守法是做人基本準則，適度玩哏、杜絕造謠，一起做個有思辨能力的人。」
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