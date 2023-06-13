最新10組LINE免費貼圖！中鋼「一鍵下載」 閃電俠限10萬人快搶
快來更新本周免費LINE貼圖！LINE今（13）日在貼圖小舖釋出3組全新免費貼圖，包括划龍舟過端午的河馬先生，以及驚喜感十足的閃電俠，而且只限前10萬名好友下載，手速要快。《NOWnews今日新聞》另挖出隱藏版，超佛心的中鋼貼圖又來了，這次推出企業文化篇2，一樣是無條件一鍵下載。合計10組LINE貼圖都是限時免費，趕緊動手打包囉。
記者黃韻文/綜合報導
🟡貼圖小舖6/13新上架
📌【閃電俠】官方限量貼圖（點此下載）
下載期限：2023/6/27
下載條件：加入好友（限前10萬名）
📌超俏皮日常貼圖- momo co × 河馬先生（點此下載）
下載期限：2023/7/13
下載條件：加入好友
📌LINE購物商城 × 紅貴賓酷比（點此下載）
下載期限：2023/7/13
下載條件：加入好友
🟡「隱藏版」貼圖專區
📌中鋼企業文化篇2（點此下載）
下載期限：2023/7/8
下載條件：無條件下載
📌ASE E寶闖蕩半導體（點此下載）
下載期限：2023/7/2
下載條件：加入好友
📌LINE購物 × 上班族鴨鴨（點此下載）
下載期限：2023/7/6
下載條件：加入好友
📌LINE購物 × 熊貓本丸（點此下載）
下載期限：2023/6/27
下載條件：達成指定條件
📌LINE購物直播×林北係熊（點此下載）
下載期限：2023/6/28
下載條件：加入好友
📌台灣房屋-房仲日常2.0（點此下載）
下載期限：2023/6/29
下載條件：加入好友
📌LINE VOOM × 小水豚（點此下載）
下載期限：2023/6/22
下載條件：加入好友