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特企／全家首創端午創新「Fami煮煮」包粽DIY　闔家幸福便利購

▲消費者在端午節期間，只要至全家便利商店APP選購，便可品嚐到美味的傳統粽子，還可以親手參與製作，感受傳統文化的魅力。（圖／品牌提供）
▲消費者在端午節期間，只要至全家便利商店APP選購，便可品嚐到美味的傳統粽子，還可以親手參與製作，感受傳統文化的魅力。（圖／品牌提供）

本報訊

全家便利商店為了慶祝即將到來的端午節推出包粽DIY組合包，為消費者帶來一個兼具方便、好玩的獨特端午體驗。這項創新活動旨在讓消費者在端午節期間，只要至全家便利商店APP選購，便可品嚐到美味的傳統粽子，還可以親手參與製作，感受傳統文化的魅力，讓民眾「享受包粽樂趣、共創美好回憶。」

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全家一直以來致力於提供方便的服務，以符合現代快節奏生活的需求。透過全台各據點的廣泛布局，全家確保了消費者能夠輕鬆地接近最近的店面，方便購買他們所需的商品。在這個端午節季節，全家將再次展現他們的承諾，為消費者帶來更多方便的選擇。

而包粽DIY活動將成為全家便利商店端午節期間最受矚目的亮點之一。透過此活動，消費者可以親自參與粽子的製作過程，展現他們的烹飪技巧，並體驗傳統手作的樂趣。全家便利商店將提供一個完整的DIY套件，其中包括粽子的主要材料和獨特的包裝方式，讓每位參與的消費者都能創造出獨一無二的粽子作品。

此外，全家強檔優惠原價320元的包粽DIY組合，現正特惠239元熱銷推行中，其中優選食材配備，更提供專業食譜卡指導教學，讓消費者能夠輕鬆上手。無論是初次嘗試粽子製作的新手，還是已經有經驗的老手，都能在這個活動中找到適合自己的樂趣。全家相信，這個粽子DIY活動將成為家庭、朋友和親人之間共同參與的互動活動，讓大家更加團結和融洽。

此次活動也陸續在全台100家全家指定實體門店展開一系列的「端午包粽DIY活動」，闔家親自動手包粽，將糯米和各種美味的餡料巧妙地包裹起來，掌握包粽的技巧和藝術，不僅帶來歡樂和互動，還能體驗到包粽的樂趣和文化傳承。全家期盼讓各地街坊鄉親都能以更親和便利的方式、至家裡附近享受到節慶特色的樂趣與家的溫暖。

此次包粽DIY活動已然為全台各地消費者熱烈參與的焦點。通過提供方便、好玩的粽子製作體驗，進一步拉近與消費者之間的距離，並為他們帶來一個難忘的端午節。不論是喜愛傳統文化的人們，還是愛好手作的家庭和朋友，全家包粽DIY活動將是一個不容錯過的節日體驗。

全家便利商店APP＞Fami煮煮

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