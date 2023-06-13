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秀小冰箱14瓶「犒賞可樂」！綠議員質疑盧秀燕不良示範

▲盧秀燕坦承自己喜歡喝可樂，但都是淺嚐即止。（圖／台中市政府提供，2023.06.13）
▲盧秀燕坦承自己喜歡喝可樂，但都是淺嚐即止。（圖／台中市政府提供，2023.06.13）

記者顏幸如／台中報導

 台中市長盧秀燕前天在IG秀出有14瓶可樂的市長室小冰箱，還在影片中說「夏天我幾乎每天都喝」。台中市議員陳俞融批評媽媽市長飲食教育開倒車、公開喝含糖飲料，將導致校園肥胖問題更加嚴重。盧秀燕強調自己平常以喝白開水為主，每天咖啡以一杯為限，偶爾才會喝一點可樂犒賞自己。

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綠營有全糖副總統、藍營有可樂媽媽市長？台中市長盧秀燕前天在IG秀市長室小冰箱，裡面竟冰了14瓶可樂，影片中盧秀燕打開其中一瓶，站在冰箱旁喝了起來，並說「夏天我幾乎每天都喝」，畫面還出現「滿足」文字、冒出許多愛心。

▲盧秀燕在IG影片中，拿起冰箱裡的可樂暢飲。（圖／翻攝盧秀燕IG，2023.06.13）
▲盧秀燕在IG影片中，拿起冰箱裡的可樂暢飲。（圖／翻攝盧秀燕IG，2023.06.13）
▲盧秀燕市長室的小冰箱裡，冰了14瓶可樂。（圖／翻攝盧秀燕IG，2023.06.13）
▲盧秀燕市長室的小冰箱裡，冰了14瓶可樂。（圖／翻攝盧秀燕IG，2023.06.13）
台中市議員陳俞融、陳雅惠、謝家宜等人今（13）日質詢時，指盧秀燕喝可樂的影片是不良示範，過度肥胖已是台灣共同困擾，很多家長努力讓孩子不接觸含糖飲料，市長公開喝可樂還獲得4千多個讚！市議員張芬郁說，小胖子的增加導致健保長期支出，自己為了不讓2個孩子喝含糖飲料，長期以來都「犧牲了」。

市議員蕭隆澤認為，政治人物不適合拍這種影片，孩子會說「盧市長都這樣喝，我們也來喝吧！」市議員陳淑華表示，她偶爾也會喝一下低糖高纖的可樂，可以理解盧秀燕的喜好，但台中國小學童體重過重者有13%、國中更高達17%，飲食教育刻不容緩。

▲民進黨議員認為盧秀燕帶頭喝可樂，對孩子是不良示範。（圖／記者顏幸如邦聯，2023.06.13）
▲民進黨議員認為盧秀燕帶頭喝可樂，對孩子是不良示範。（圖／記者顏幸如邦聯，2023.06.13）
盧秀燕表示「老實說我也有一點肥胖問題」。自己平常以喝白開水為主，每天咖啡以一杯為限，偶爾犒賞自己才會喝可樂，為免過量攝取糖份，常喝了一點就把可樂瓶放回冰箱。陳俞融問及平常運動習慣，盧秀燕表示平常工作時走路的運動量夠大，由於脊椎不是很好，她也聽從醫生建議，在家裡拉單槓。

陳俞融表示，有節制就好了，希望市長可以拍一支喝茶、白開水的影片。盧秀燕則說，市府會繼續努力，有關孩童肥胖問題可以和家長合作，學校有相關課程教導孩子怎麼吃，但孩子沒能力替自己準備餐食，應向家長宣導如何替孩子準備食物，養成多喝水的習慣。

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