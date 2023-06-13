陳綺貞、鍾成虎愛情長跑16年分手！曾在金曲獎上放閃 她激動落淚
歌手「文青女神」陳綺貞在音樂方面，以溫柔獨特的唱腔，深受聽眾喜愛，感情世界曾與音樂人鍾成虎愛情長跑16年，2019年兩人共同對外宣告分手，「懂得愛人，才是大人」，如今鍾成虎爆料陳綺貞違約、霸凌同事等負面形象，對比兩人曾經在螢光幕前相愛的模樣，令人不勝唏噓。
記者薛羽彤/綜合報導
2006年鍾成虎以陳綺貞專輯製作人，拿下金曲獎時，他在台上感謝陳綺貞「謝謝才華洋溢、充滿夢想的陳綺貞」，當時陳綺貞坐在位子上激動落淚，她說兩人從未在錄音室吵過架，並誇獎他「做誰的專輯都嘔心瀝血。」
陳綺貞曾以一首〈吉他手〉訴說對鍾成虎的愛意，歌詞寫道「為了他我用力尖叫，為了他我用力跳，不在乎他們和我一樣貪戀你的微笑，為了他我往前衝吧，再多的人我也不怕，我最愛的吉他手今天和我，視線交錯」。兩人是工作上的好夥伴，在感情上互相扶持，是知己也是情人，但這段感情終究沒能走到最後。
2019年5月陳綺貞與鍾成虎發出聲明，宣告16年感情畫下句點，「每段感情都會走到下個階段，有的人是婚姻，2年多前我們的感情選擇了彼此都覺得更好的階段，升級成更好的友誼。」還說到「祝福彼此，永遠不失去彼此。」如今，鍾成虎發長文抨擊陳綺貞女神形象，陳綺貞沉澱一天靜心發文喊話對方，「小虎，人生中每段關係都有始有終，我知道你的不捨，但我們都要接受我們在感情上，與工作上的關係都已結束的事實。」昔日承諾的和平分手、永遠的摯友，已不復存在。