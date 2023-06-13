特企／致力公益！星醫美學支持電影《BIG》　籲重視兒童癌症

星醫美學(股)有限公司擁有再生醫學實驗室，提供完整預防醫學及濃縮技術服務，也推出Rooti貼心貼-貼片型心電圖全方位生理檢測，針對日常生活長時間動態監測，幫助民眾及早發現健康偏移的徵兆，達到早期診斷與預防猝死風險，更預計在今年七月正式上線「超預防醫學平台」，提供遠距健康諮詢服務。星醫美學(股)有限公司創辦人暨執行長林信一分享：「除了提供預防醫學與美容服務外，星醫美學一直以來都持續關注癌症與細胞治療，過去也多次與關注罕病兒童、提供專屬演出與陪伴的紅鼻子醫生攜手，合作公益商品義賣、認捐活動，希望幫助生病的孩子找到面對病痛的力量及對生命的熱情，也讓家屬與民眾更加重視孩子的身體狀況及心靈需求。」
《BIG》電影主要是述說兒癌病房裡兼具歡笑與感動的故事，與星醫美學近年來著重的細胞服務及大健康理念不謀而合。這些與癌症纏鬥的病童們，看似脆弱其實卻無比的勇敢與強大，星醫美學在公益上總是不遺餘力，今年也大力支持魏德聖導演的最新感人鉅作《BIG》，與癌症希望基金會合作「BIG加油公益大禮包」，預計在聖誕節前夕劇中演員將至各大醫療院送禮，共度聖誕佳節，也將片中所要傳達的正向氛圍帶給院中的癌童。星醫美學也預計公益包場共10場，除了支持台灣原創電影，也希望讓大家能夠更關注與支持兒童癌症的議題！
「在癌症病房裡，每一個孩子都想活。」魏德聖分享，兒童癌症在醫病系統裡是最脆弱的一環，先天性來自遺傳、或是不知名的細胞病變，無跡可尋。聽起來很不公平、沒有道理、值得怨天，可是這群癌童沒有放棄，本能似的展現出對「生」的渴望，一次次捱過漫長辛苦的療程，甚至忍住疼痛不說，只怕父母會擔心難過、再多流一滴眼淚。希望透過《BIG》讓大家在兩手一攤放棄前，能夠想起這些孩子為了能夠再次在陽光下奔跑，所做的努力和掙扎，藉由他們刺激人們對生命的反思與啟發。」
台中站前星和診所院長陳毅修表示：「很開心這次魏導能夠蒞臨開幕現場共襄盛舉，與我們一起呼籲重視癌症，並藉由電影《BIG》啟發與鼓舞人心！這次擴大台中市場，於台中火車站附近成立新門市，除了滿足廣大消費者的需求，也希望提供更優質的服務品質與效率。台中站前星和診所佔地超過80坪，我們用心設計候診區與診間，打造像咖啡廳、圖書館的氛圍，就是希望讓用戶有更舒適、放鬆的就診環境！」
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