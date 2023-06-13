餵藥案朱立倫籲侯「政治應對上應記取教訓」 綠委轟冷血
新北市某幼兒園爆發餵藥案引發社會譁然，市府處理則遭外界質疑拖延、隱匿，國民黨主席朱立倫認為，相信行政人員或團隊處理是OK的，也建議新北市長侯友宜「在政治應對上應記取教訓」。對此民進黨立委林俊憲痛批，事件都已經到這個程度了，腦子裡想的還是怎麼在政治上止血為優先，痛批「用冷血都不足以形容。」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲批評朱立倫，難道還沒搞懂，滿腦子想政治，這正是被罵的原因，許久不見的朱立倫終於對新北幼兒園案表態，不過說的卻是「政治應對要記取教訓」，絲毫不敢提中間侯友宜乃至新北市府應對過程有多離譜，都已經到這個程度了，腦子裡想的還是怎麼在政治上止血為優先，「用冷血都不足以形容。」
林俊憲表示，好比副總統賴清德呼籲新北市府要照顧好孩子的醫療需求，完全是站在一位醫師和父親的角色上善意提醒，也沒有要指責任何人的意思，結果卻好像戳中了侯友宜痛處，惱羞成怒，連要副總統干預司法都說得出來，總覺得對手講話就是要害他，草木皆兵到這種程度實在很悲哀。
林俊憲呼籲侯友宜與國民黨，如果滿腦子想著怎麼在政治上止血，不把孩子跟家長的要求放第一的話，那可以保證一定還會持續失血，全國的父母都在看侯友宜該怎麼處理，「一定會讓你們付出代價的。」