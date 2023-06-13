港媒：習近平為全球產業鏈與中國脫鉤作準備

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人民日報後來在一篇「紀實」中披露，習近平當時的原話是：「構建新發展格局，首先要把國內大循環搞好，這是治本之策。『雙循環』不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好。我們敞開大門，誰來與我們合作都歡迎。經濟全球化是大道，大家合作共贏才是最好的。」
文章表示，由此可見，習近平所說的「極端情況」是指「當別人不給我們開門的時候」，因此，經濟發展以國內大循環（內循環）為主，也就是為全球產業鏈與中國徹底脫鉤作最壞的打算和準備。
文章並指出，上述「紀實」把應對「極端情況」的舉措當作「首先」之事和「治本之策」，說到「別人不給我們開門」時，不但要「活下去」，還要「活得更好」，這就有點主動為之的意味。
據分析，「內循環」產生的背景是新冠疫情爆發初期，當時中國因被指是病毒來源地，遭到世界多國封鎖。但在疫情3年後開放的今天，美國和西方世界又以「去風險」為名掀起一波與中國產業供應鏈的脫鉤潮，所以，習近平眼中的「極端情況」並未完全解除。
文章認為，以習近平的底線思維、憂患意識來看，應對「極端情況」的防風險措施，成為日常施政的新常態不足為奇。（編輯：唐佩君）1120613