聯合國秘書長支持　設立國際機構監管AI

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這些快速發展的人工智慧工具，包括聊天機器人、圖像生成器和語音複製技術，已使全球對其散播假消息的驚人能力感到擔憂。
古特瑞斯在記者會上說：「仇恨和謊言在數位空間氾濫，正對全球構成嚴重危害。」
「它正在助長衝突、死亡和毀滅。它正在威脅民主與人權。」
古特瑞斯告訴記者：「針對生成式AI這種最新形式的人工智慧，各界敲響的警鐘震耳欲聾，而最強的警示聲浪來自於開發出這種技術的研發人員。我們必須認真看待這些警告。」
古特瑞斯先前宣布計劃在今年底前著手建立一個人工智慧高級諮詢機構，定期審查人工智慧治理安排，並對其如何符合人權、法治和共同利益提出建議。
他今天補充說：「在國際原子能總署的啟發之下…我贊成建立一個人工智慧監管機構的想法。」
古特瑞斯說，這種模式可能「非常有趣」，但他也說，「只有成員國能夠創造出這種模式，聯合國秘書處不能」。
總部位於維也納的國際原子能總署成立於1957年，致力於促進核技術的安全、可靠與和平利用，同時關注可能違反「禁止核子擴散條約」（NPT）的行為，共有176個成員國。
OpenAI上個月表示，像國際原子能總署這樣的機構可對人工智慧部署施加限制，審查是否符合安全標準並追蹤運算能力的使用情況。
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也支持這個想法，並希望英國能夠成為全球人工智慧安全監管的主事者。英國預計今年稍後舉辦一場高峰會，討論如何以協調一致的國際行動來應對人工智慧帶來的風險。
古特瑞斯說，他支持在英國舉行峰會的計畫，但在此之前應先採取「嚴肅行動」。他說，他計劃在未來數天任命一個由人工智慧專家和聯合國機構首席科學家組成的科學顧問委員會。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120613