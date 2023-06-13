《Final Fantasy XVI》體驗版可免費玩！3分鐘真人版影片公開
暑假不怕沒遊戲可以玩了！Sony預計將於6月22日發售的PlayStation 5作品《FINAL FANTASY XVI》，即日起開放體驗版試玩，於官網下載體驗版即可免費遊玩遊戲序章，保存資料可繼承至製品版，讓玩家可以搶先體驗遊戲的樂趣。此外，還公布了一支3分鐘的真人版宣傳影片。
記者周淑萍/綜合報導
《Final Fantasy XVI》為《FINAL FANTASY》系列最新的第16部正傳作品。故事描繪在宏偉遼闊的奇幻世界裡，由操控強大召喚獸力量的「顯化者」所引發的戰亂時代。玩家將伴隨著主角克萊夫・羅茲菲德的生涯歷程，瞭解他在殘酷命運中找到的正義以及世界的真相。
即日起釋出全球試玩版FINAL FANTASY XVI DEMO ，支援簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文。體驗版中可完整遊玩《FINAL FANTASY XVI》的遊戲開頭，成為了主角克萊夫矢志復仇之肇因的少年時期劇情。保存資料可繼承至製品版，意味著，正式版上市後可以接著原本的進度繼續玩，不用從頭再來
本次的體驗版，內容為2小時以上的序章內容，遊戲開頭通關後，還能解鎖特規版「召喚獸動作 戰鬥體驗」，運用召喚獸能力來戰鬥，無法保存及載入，因此也不會繼承到正式版，玩家必須特別留意。