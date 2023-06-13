陳綺貞、鍾成虎撕破臉！好友陳建騏發聲：白紙黑字才能評論對錯
文青女神陳綺貞與經紀人鍾成虎撕破臉，被踢爆是「假面公主」，引起外界譁然，她反指控公司帳目不清，發律師函要求對方道歉，雙方各說各話，好友五月天阿信、蘇打綠青峰、陶晶瑩等人則發文表達力挺陳綺貞，兩人的好友陳建騏今（13）日發文挺陳綺貞，指「白紙黑字的證據才是評論的對錯」，不希望陷入口水戰。
記者江芷稜/綜合報導
陳建騏與陳綺貞、鍾成虎是多年好友，3人曾組成音樂實驗性團體「the VERSE」，發行過專輯《52赫茲》，以一隻頻率特殊的鯨魚為靈感，比喻新專輯是一張主流以外的稀有頻率。今年6月6日陳綺貞生日，陳建騏在IG曬出和樂手們為老朋友慶生的合照，長年的友誼不言可喻。
鍾成虎旗下的添翼創越公司，除了陳綺貞之外，曾經和歌手魏如萱簽約，魏如萱2015年約滿後，轉投入陳建騏的「好多音樂」，雙方好聚好散，鍾成虎以合約到期完成階段性任務，雖不捨送上祝福，魏如萱離開並沒有引起風波。
這次陳綺貞、鍾成虎撕破臉，身為共同好友的陳建騏，在IG曬出陳綺貞的照片，並附上一顆愛心表達支持，隨後發布長文表示：「即使是在一起長期工作的朋友，對於一段關係（情感或是工作）的結束，外界無論用任何角度試圖理解，終究是霧茫茫的猜測和飯後八卦。而工作上能有憑有據的合約，白紙黑字的證據，或許，才是我們眼前唯一能評論的對錯。」
陳建騏也說，「我們發射出的52赫茲，相信能有可以接收並理解這頻率的同類」，表達對3人共組團體the VERSE的懷念，以持平言論看待雙方的衝突，不希望過去友誼落入口水戰。