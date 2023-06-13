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今年首例「本土登革熱」現蹤台南！羅一鈞：3地區提高警覺

▲為有效防治登革熱病媒蚊孳生，興建中的公共工程皆要求工地落實每日例行性巡檢及雨後加強排除積水、定期噴藥等措施。（圖／高市工務局提供）
▲為有效防治登革熱病媒蚊孳生，興建中的公共工程皆要求工地落實每日例行性巡檢及雨後加強排除積水、定期噴藥等措施。（圖／高市工務局提供）

記者許若茵／台北報導

疾病管制署今（13）日公布國內今年首例本土登革熱病例，疾管署發言人羅一鈞說明，個案為居住台南市仁德區40多歲女性，這也，是台南市間隔3年後再出現本土登革熱個案。羅一鈞提醒，今年出國熱潮增加，也提升了本土登革熱風險，有埃及斑蚊分布南高屏3縣市更要提高警覺。

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羅一鈞說明，6月4日因出現發燒、頭暈及腹痛等症狀就醫後返家，6月7日和10日因症狀持續就醫，總共3度就醫，經醫院通報及採檢送驗後，確診感染第一型登革熱，目前個案已出院返家休養，密切接觸者目前無疑似症狀，因發病前14天內無出國史，研判為本土病例，潛伏期主要活動地點為住家附近，感染源待進一步調查。

羅一鈞指出，目前個案已出院返家休養，匡列2密切接觸者，包含1名旅遊同行人與1名同住家人，皆無症狀。在疫情3年期間台南市本土並無登革熱個案，這也是間隔3年後台南再現登革熱本土個案。羅提醒，可傳染期為發病前1日（6月3日）至發病後5日（6月9日）個案於可傳染期曾至宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市也將針對其活動地點進行防治措施。

面對國境解封，出國熱潮恢復，羅一鈞表示，今年境外移入登革熱個案已累計45例，高於前2年同期，也導致本土個案出現風險提高，他提醒，有埃及斑蚊分布的台南、高雄、屏東3縣市更要提高警覺。

為防範疫情擴散，台南市已成立區級指揮中心，於個案住家、周圍及活動區等進行孳生源查核與清除、化學防治、民眾衛教等各項防治工作，並將於社區成立擴大篩檢站。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期國內各地陸續有降雨情形，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後進行巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

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