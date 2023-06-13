今年首例「本土登革熱」現蹤台南！羅一鈞：3地區提高警覺

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羅一鈞指出，目前個案已出院返家休養，匡列2密切接觸者，包含1名旅遊同行人與1名同住家人，皆無症狀。在疫情3年期間台南市本土並無登革熱個案，這也是間隔3年後台南再現登革熱本土個案。羅提醒，可傳染期為發病前1日（6月3日）至發病後5日（6月9日）個案於可傳染期曾至宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市也將針對其活動地點進行防治措施。
面對國境解封，出國熱潮恢復，羅一鈞表示，今年境外移入登革熱個案已累計45例，高於前2年同期，也導致本土個案出現風險提高，他提醒，有埃及斑蚊分布的台南、高雄、屏東3縣市更要提高警覺。
為防範疫情擴散，台南市已成立區級指揮中心，於個案住家、周圍及活動區等進行孳生源查核與清除、化學防治、民眾衛教等各項防治工作，並將於社區成立擴大篩檢站。
疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期國內各地陸續有降雨情形，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後進行巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。