穿這樣就是共軍！國防部印製《全民國防應變手冊》　教導敵我辨識

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈威志指出，《全民國防應變手冊》編撰目的提供民眾面臨各種嚴峻景況下所需之緊急應變資訊，例出戰時可能發生狀況包括：
(一) 敵方利用國、內外媒體、網路散播假訊息，鼓動民眾反政府、反戰。
( 二 ) 敵方網路駭客攻擊，導致行政與民生作業系統癱瘓，造成政府指揮失信，民眾對政府產生不信任感。
( 三 ) 敵方實施經濟制裁，擾亂金融秩序，致股市崩盤、通貨膨脹，影響正常消費交易。
( 四 ) 敵軍封鎖台海空中、海上交通航線，影響經濟原物料進出口及民生物資正常供應。
( 五 ) 敵軍策動在台特工奇襲，破壞重要軍事及民生關鍵基礎設施 ( 如發電廠、水庫、自來水廠、通信傳播系統、雷達站 )，無法提供民生所需，及支援軍事作戰。
( 六 ) 敵軍實施空攻及飛彈攻擊，造成建築物、道路、機場、港口毀損，侵害民眾生命、財產安全。
( 七 ) 敵軍實施大規模登陸作戰，影響民心士氣，產生大量災民逃難潮。
( 八 ) 鑑於敵軍對我國人員滲透吸收、刺密蒐情手段日益多元，透由各管道接觸並發展組織，用以爭取認同提供所需資訊，或潛伏待關鍵時刻發揮關鍵功效，實為當前國家安全維護之重大隱憂，敬盼您能善盡全民情報之責任與義務，不洩漏國軍任何事物，及時檢舉反映不法可疑，並提醒國人切勿洩漏國軍部隊動態，避免遭敵蒐情掌握。
沈威志指出，《全民國防應變手冊》編撰手冊特色，增加文字敘述，輔以適量插圖、提供各種嚴峻景況下，較為詳盡應處方式，以協助民眾生存自助，並整合防空避難處所、急救責任醫院、民生必需品配售及收容安置地點於「消防防災e點通」App，便於民眾查詢，於全動署網站發行，可直接提供民眾運用。
《全民國防應變手冊》敵我辨識項目章節中，除以圖片教導我國國軍服飾、我國警消服裝識別，更首度以圖片透過簡易方式讓民眾辨識共軍服飾、軍種臂章與胸章。國防部表示，若共軍服裝有更新，《全民國防應變手冊》也會一併更新。