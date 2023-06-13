特企／台北公開賽6/20登場！戴資穎、周天成籲攜手為選手加油

中華羽協張國祚理事長致詞首先感謝贊助商的共襄盛舉，包括滙豐商業銀行、YONEX優乃克公司、大金空調、中華電信、勇源基金會、統一企業、歐德傢俱、iＷater天賜の水(天賜之水)、澳根尼、台灣中油、長榮航空、皇家玫瑰旅館、太報、撒隆巴斯…等，更致贈感謝中華電信MOD、民視、奇摩運動為賽事提供全程轉播服務，讓更多球迷們能即時觀賽一起為賽事加油。
臺灣球后戴資穎、臺灣隊長周天成、奧運金牌李洋、王齊麟…更是熱情喊話「為我們加油！一起為中華隊加油！」。記者會現場演員郭子乾驚喜現身，他親自帶領民權國小選手們一起為選手加油，號召球迷拍攝IG官方濾鏡分享傳散為台灣選手加油，為臺灣拿下最佳成績！今年台北公開賽首次開放場外LED大螢幕看直播球賽，受訪時郭子乾也呼籲球迷們一起去看球賽，無論場內場外一定讓來自世界各地的選手們感受臺灣球迷的熱情。
主辦單位首波推出預售套票組於5/20正式開賣，獲球迷熱烈迴響，開賣當日瞬間被搶購一空！請球迷們把握最後機會，6/1中午12點全面販售一般單日票，千萬別錯過喔！YONEX 2023台北羽球公開賽為期6天的賽事分別由民視、中華電信MOD、Hami Video、Yahoo奇摩運動、達克運動共同轉播。中華電信MOD、Hami video更是提供6/20起六天全程轉播服務，讓無法親臨現場觀賽的球迷們不論是透過電視、網路、還是手機，都可以全程即時觀看精彩賽事，一起為台灣選手加油！
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時間：2023年6月20日(二)至6月25日(日)
地點：臺北市立大學 天母體育館
售票：5/20(六) 12:00限量套票搶先開賣
6/1(四) 12:00門票全面啟售