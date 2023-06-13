工藤靜香要來台灣了！隔30年再到寶島開唱 時間、地點曝光
30年前的今天，她在台北魅惑萬千台灣歌迷，30年後的今天，她再度宣布來台開唱！打破時代隔閡的日本全才女神歌姬「工藤靜香」，真的讓台灣歌迷久等了，主辦單位Welcome Music榮耀宣布將於9月2日晚間7點30分於國父紀念館大會堂舉辦「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」演唱會，她終於要帶著那些經典傳承、歷久彌新的歌曲及過目難忘的舞台演出，睽違30年再度降臨台灣。
記者楊穎軒／綜合報導
1987年8月31日以〈禁忌的心電感應〉正式SOLO出道的工藤靜香，至今共推出42張實體單曲、1張數位單曲；17張原創專輯、4張翻唱專輯。擁有膾炙人口如〈戀一夜〉、〈風暴的真面目〉、〈黃沙紛飛〉、〈慟哭〉等無數經典歌曲，就算經過不同的音樂時代變化，工藤靜香也屹立不搖、不斷向前創新，絕對是由80年代走到現在的日本女性歌手代表之一。她的音樂作品不但受到廣大歌迷的喜愛，更榮獲眾多音樂獎項和榮譽並在歌謠界取得巨大的成功。而在音樂以外的領域，她也積極擴展自己的演藝事業，不僅參演多部電視劇及電影，更在珠寶設計及繪畫方面展現非凡的才華。
除了不定期舉辦的Acoustic Live外，近年鮮少曝光、推出新作的靜香，去年迎接個人出道35週年，工藤靜香不但推出自我翻唱專輯《感受》，更再度登上NHK紅白歌唱大賽舞台，在主辦單位多次努力之下，終於敲定2023年在日本以外的唯一一場演唱會，除了有機會能夠聽到出道35年來的多首金曲，本人更是期待久違的海外演出，用歌聲讓歌迷「感受」最真實的工藤靜香。
演唱會票價、售票等相關詳細資訊將於近日揭曉，曾經陪著工藤靜香瘋狂愛過、笑過、哭過的台灣歌迷們，敬請鎖定Welcome Music官方臉書以及IG專頁。