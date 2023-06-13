軍情局已婚參謀官性騷女下屬　不服記過提告遭駁回

國防部軍事情報局一名已婚的王姓參謀官3年前在車內強行擁抱、意圖親吻坐在副駕駛座的女同仁，女同仁覺得被冒犯，生氣下車搭公車離開。事後，王男被認定性騷擾，記一大過，王不服提告，台北高等行政法院判王男敗訴。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2020年8月10日晚間8時許，王男在木柵動物園停車場，於其自用小客車上強行摟抱女同仁；被害女同仁向軍情局提出性騷擾申訴，經申訴會指派調查小組調查後，隔年4月間決議王男性騷擾成立，並記一大過懲處；後來，王男自請退休，當年考績被核予丙上。王男不服提起行政訴訟，請求撤銷懲罰令。
北高行認為，記大過是為了嚴明軍隊內男女互動分際、維繫部隊紀律所為之懲罰權行使，依陸海空軍懲罰法規定，王男不得就懲罰令提起行政訴訟；縱使王男可提撤銷訴訟，但王男確實有懲罰令所認定的性騷擾行為，經調查屬實，懲罰處分沒有違誤，裁定駁回訴訟。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110