冷氣吹27度+電風扇不冷？內行「多1步驟」涼爆：省電睡超好
最近即便因為鋒面帶來降雨，但天氣仍然屬於相當悶熱的情況，不少人還是會開冷氣來吹，但是冷氣溫度應該要設定多少度，一直以來都成為討論話題，有人認為台電建議吹法「27度、28度+電風扇」還是非常不涼爽，因而設定更低的溫度。不過，就有網友討論「冷氣一直吹很低溫的人，先看看你的電風扇髒不髒！」貼文引發共鳴。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「不塑之客」貼文指出「我老家本身有冷氣但很少開，基本上電扇直吹就不會覺得太熱，但前提是這個電風扇要『乾淨』，最近看很多人說冷氣吹27+電扇還是很熱，那應該是你的電風扇卡了一大堆灰塵都沒在清理，如果你覺得真的不會涼，真的先看看你的電風扇是否真的沒有卡灰塵！」
貼文一出，不少網友紛紛回應表示「真的！剛洗乾淨的電風扇真的涼到爆！」、「我都29度+電扇睡超好，我家電扇每個月清洗超級涼」、「反正先洗電扇就對了，28度+電扇就超好睡，又很省電」、「上次去朋友家，電扇灰塵卡到吹出來根本熱風....」、「真的！很多人都不注意是電扇的問題，電扇洗乾淨配28度超級涼」、「28度+電扇都沒在關，一個月電費幾百塊超省的，電扇每個月都會清洗，配冷氣真的涼」。
事實上，確實有很多人吹電扇「很少清洗」，或者等到灰塵卡非常厚才要清潔，但其實只要把電風扇的扇葉、網罩定期清洗乾淨的話，電風扇光是單吹就會非常涼，配上的27度、28度的冷氣進行對流，室內溫度就會非常舒適，完全不需要再把冷氣調低溫度。
而根據台電的說法，冷氣溫度每調高1度就能省電6%，如果還一直在吹低溫冷氣的你，不如先檢視家中的電風扇是否有佈滿灰塵，也許清潔之後，就能讓你吹冷氣不再害怕電費飆漲囉！