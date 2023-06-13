朱學恒性騷擾自我告發　苗博雅批為復出鋪路、二度傷害

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苗博雅說，但朱學恒的「告發」書狀，不但沒有坦承任何犯行，還寫著「由鈞署之偵查，早日還原事實」，這是一個伏筆。朱學恒這句「早日還原事實」所表達的意思就是「鍾沛君說的不是事實」，「告發」後檢方必須「開始偵查」，但朱學恒沒有坦承一切犯行。
苗博雅指出，接著檢方必須傳喚被害人、證人。鍾沛君必須以證人的身分出庭，再次陳述自己的受害經驗，舉證證明朱學恒的犯行。而鍾沛君被拖進法庭後，朱學恒還是可以持續否認犯行，把舉證責任全部轉嫁到鍾沛君一方。
苗博雅直言，朱學恒嘴巴上說「負起一切責任」實際上卻利用告發的技巧，「讓鍾沛君負起全部的舉證責任」，刑事起訴的門檻相當高。如果鍾沛君舉證程度無法成功跨過起訴的門檻，那朱學恒就可以獲得檢察官送的不起訴大禮，朱學恒的「告發不自首」，實質上的作用，是把被害人拖上法庭對打。讓鍾沛君在被動的狀態下，又被朱學恒的法律戰二次傷害。
苗博雅怒批，朱學恒的「告發不自首」把法律舉證的責任完全轉嫁到鍾沛君一方，這不是「願負責任」，更是暗藏「推卸責任」的用意，二度傷害鍾沛君。朱根本是在玩弄「告發不自首」的程序，看看自己能不能撈到一個不起訴處分。「這麼惡質的手法，如果沒人點破，未來群起效尤，被害人一定更加恐懼」。
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