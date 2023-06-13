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朱學恒性騷擾自我告發　苗博雅批為復出鋪路、二度傷害

▲台北市議員苗博雅批朱學恒是對被害者二度傷害（圖／記者丁上程攝，2022.06.14）
▲台北市議員苗博雅批朱學恒是對被害者二度傷害（圖／記者丁上程攝，2022.06.14）

記者邱新博／台北報導

名嘴朱學恒對國民黨台北市議員鍾沛君性騷擾，朱12日也前往台北地檢署「自己告發自己」，也聲稱會負起所有責任。對此，台北市議員苗博雅批評，朱學恒此舉不但是假戲，而且是一齣精心算計，為自己復出鋪排，二度傷害受害者的爛戲。

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苗博雅分析，「告發」和「自首」的意義和效果完全不同，如果朱學恒真的如他所說願「負起所有責任」，他應該「自首」；「自首」把犯行全盤托出，人事時地物仔細交代，表達願受追訴裁判之意。在犯罪人自白坦承不諱的情況下，讓檢察官早日偵結起訴，讓被害者得到遲來的正義。

苗博雅說，但朱學恒的「告發」書狀，不但沒有坦承任何犯行，還寫著「由鈞署之偵查，早日還原事實」，這是一個伏筆。朱學恒這句「早日還原事實」所表達的意思就是「鍾沛君說的不是事實」，「告發」後檢方必須「開始偵查」，但朱學恒沒有坦承一切犯行。

苗博雅指出，接著檢方必須傳喚被害人、證人。鍾沛君必須以證人的身分出庭，再次陳述自己的受害經驗，舉證證明朱學恒的犯行。而鍾沛君被拖進法庭後，朱學恒還是可以持續否認犯行，把舉證責任全部轉嫁到鍾沛君一方。

苗博雅直言，朱學恒嘴巴上說「負起一切責任」實際上卻利用告發的技巧，「讓鍾沛君負起全部的舉證責任」，刑事起訴的門檻相當高。如果鍾沛君舉證程度無法成功跨過起訴的門檻，那朱學恒就可以獲得檢察官送的不起訴大禮，朱學恒的「告發不自首」，實質上的作用，是把被害人拖上法庭對打。讓鍾沛君在被動的狀態下，又被朱學恒的法律戰二次傷害。

苗博雅怒批，朱學恒的「告發不自首」把法律舉證的責任完全轉嫁到鍾沛君一方，這不是「願負責任」，更是暗藏「推卸責任」的用意，二度傷害鍾沛君。朱根本是在玩弄「告發不自首」的程序，看看自己能不能撈到一個不起訴處分。「這麼惡質的手法，如果沒人點破，未來群起效尤，被害人一定更加恐懼」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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