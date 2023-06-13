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避跟侯友宜同台？軍系社團辦黃埔建校迎百年活動　國軍首長不參加

▲軍校校友會辦理「黃埔建軍／建校迎百年」－系列活動之歷史影像特展。（圖／羅超群攝影、羅廣仁提供）
▲軍校校友會辦理「黃埔建軍／建校迎百年」－系列活動之歷史影像特展。（圖／羅超群攝影、羅廣仁提供）

記者呂炯昌／台北報導

明（2024）年是陸軍官校黃埔建軍百年校慶，中華民國中央軍事院校校友總會、軍事新聞研究會偕各軍系社團及各軍事院校校友會，自6月18日上午將在台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式。但校慶主政單位國防部至今仍未規劃首長與會，引發質疑是否避免跟藍營首長同台。國防部今（13）日表示，啟幕式當天是假日，官兵可以依據需求自行前往。

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「黃埔建軍／建校百年特展」是由中央軍事院校校友總會與軍事新聞研究會合辦，展示黃埔陸軍官校經由廣州、成都、南京至鳳山等4次遷校歷程、民間珍藏抗戰文物、名人墨寶，以及黃埔來台復校歷史照片首展等計300餘件，該項特展將持續展出至6月23日中午12時止。6月18日上午10時，校友總會將假台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式，將邀請國民黨總統參選人侯友宜致詞，活動中並舉辦「黃埔建軍／建校百年特展」，於當日11時30時分假台北市政府中庭揭幕，台北市長蔣萬安也要獲邀剪綵。

據了解，退輔會主委馮世寬捐贈200萬給相關單位辦理黃埔建軍百年活動，但國防部考量避免不慎涉入選舉或政治活動，目前並未派任何高階官員將領參與這項「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式。

國防部今日例行記者會上，政戰局文宣心戰處副處長張景泰上校表示，中央軍事院校校友總會辦理的活動是在星期假日，所有官兵可以依據自行需要，自行前往。

▲中央軍校校友會辦理「黃埔建軍／建校迎百年」－系列活動。（圖／中央軍校校友會提供）
▲中央軍校校友會辦理「黃埔建軍／建校迎百年」－系列活動。（圖／中央軍校校友會提供）

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