避跟侯友宜同台？軍系社團辦黃埔建校迎百年活動 國軍首長不參加
明（2024）年是陸軍官校黃埔建軍百年校慶，中華民國中央軍事院校校友總會、軍事新聞研究會偕各軍系社團及各軍事院校校友會，自6月18日上午將在台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式。但校慶主政單位國防部至今仍未規劃首長與會，引發質疑是否避免跟藍營首長同台。國防部今（13）日表示，啟幕式當天是假日，官兵可以依據需求自行前往。
記者呂炯昌／台北報導
「黃埔建軍／建校百年特展」是由中央軍事院校校友總會與軍事新聞研究會合辦，展示黃埔陸軍官校經由廣州、成都、南京至鳳山等4次遷校歷程、民間珍藏抗戰文物、名人墨寶，以及黃埔來台復校歷史照片首展等計300餘件，該項特展將持續展出至6月23日中午12時止。6月18日上午10時，校友總會將假台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式，將邀請國民黨總統參選人侯友宜致詞，活動中並舉辦「黃埔建軍／建校百年特展」，於當日11時30時分假台北市政府中庭揭幕，台北市長蔣萬安也要獲邀剪綵。
據了解，退輔會主委馮世寬捐贈200萬給相關單位辦理黃埔建軍百年活動，但國防部考量避免不慎涉入選舉或政治活動，目前並未派任何高階官員將領參與這項「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式。
國防部今日例行記者會上，政戰局文宣心戰處副處長張景泰上校表示，中央軍事院校校友總會辦理的活動是在星期假日，所有官兵可以依據自行需要，自行前往。