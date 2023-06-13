烏克蘭指控俄軍又動手炸毀「另一座水壩」！為減緩烏軍反攻
烏克蘭軍隊展開反攻，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）表示，已經收復了7個定居地，包括頓內茨克（Donetsk）以及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的數座村莊。而烏克蘭軍方發言人舍申（Valeriy Shershen）指控，俄羅斯「又」炸毀了莫克里亞利河（Mokri Yaly）的另一座小水壩，讓洪水泛濫，想要減緩烏克蘭反攻。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，舍申向《烏克蘭真理報》透露，俄羅斯炸毀了庫魯科村（Klyuchove）中莫克里亞利河的一座水壩，想要減緩烏克蘭反攻，但意圖並未成功。
莫克里亞利河沿岸的村莊，正是馬里亞爾所宣布烏克蘭收復的一系列定居點，是烏克蘭反攻至今最有收穫的推進路線。不過這些說法並無法被核實，無論是烏克蘭指控被炸毀的水壩，或是宣稱收復的定居點，俄羅斯都沒有承認或證實。
可以確定的是激烈的戰鬥正在進行中，且戰線一路從札波羅熱到頓內茨克到巴赫姆特（Bakhmut），但目前尚未出現決定性的成果，基輔的官員呼籲外界對於反攻保持耐心，烏克蘭的目標是要收復所有被俄羅斯佔據的領土。
新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka Dam）崩塌造成的洪水已經在消退，據《CNN》報導，洪災侵襲烏克蘭的城鎮造成10人死亡，若加上俄羅斯控制的城鎮，死亡人數還會更多。《衛報》報導指出，基輔方面感到沮喪，因為外界仍未將新卡科夫卡水壩崩塌一事歸咎於俄羅斯。烏克蘭認為各種證據都指出，水壩毀壞是俄羅斯造成，不過目前美國、英國的說法都是還在調查中，並未做出結論。